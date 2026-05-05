Пътна блокада: Затварят ленти на АМ „Тракия“ заради ремонт на 7 май

Ремонтните дейности ще засегнат платното в посока Бургас, в района на Чирпан.

За осигуряване на безопасността на екипите и преминаващите автомобили, се въвежда следната временна организация:

Начален час: 10:30 ч. на 7 май.



Ограничения: Движението в активната и аварийната лента се преустановява.



Маршрут: Целият трафик ще бъде пренасочен и ще преминава единствено по изпреварващата лента.



Организацията ще остане в сила до приключване на планираните дейности. От АПИ призовават шофьорите да преминават през участъка с повишено внимание, да спазват стриктно поставената сигнализация и да поддържат съобразена скорост.