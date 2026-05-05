Пътна блокада: Затварят ленти на АМ „Тракия“ заради ремонт на 7 май
Агенция „Пътна инфраструктура“ информира водачите, че на 7 май (четвъртък) предстои подмяна на тол камера при 172-и км на автомагистрала „Тракия“.
Ремонтните дейности ще засегнат платното в посока Бургас, в района на Чирпан.
За осигуряване на безопасността на екипите и преминаващите автомобили, се въвежда следната временна организация:
Начален час: 10:30 ч. на 7 май.
Ограничения: Движението в активната и аварийната лента се преустановява.
Маршрут: Целият трафик ще бъде пренасочен и ще преминава единствено по изпреварващата лента.
Организацията ще остане в сила до приключване на планираните дейности. От АПИ призовават шофьорите да преминават през участъка с повишено внимание, да спазват стриктно поставената сигнализация и да поддържат съобразена скорост.
