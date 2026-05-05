Реклама / Ads
Сряда, 06 Май 2026, 08:20
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 2166 | НОВИНИ

Пътна блокада: Затварят ленти на АМ „Тракия“ заради ремонт на 7 май

Пътна блокада: Затварят ленти на АМ „Тракия“ заради ремонт на 7 май
Редактор: Frognews
Агенция „Пътна инфраструктура“ информира водачите, че на 7 май (четвъртък) предстои подмяна на тол камера при 172-и км на автомагистрала „Тракия“.
 

Ремонтните дейности ще засегнат платното в посока Бургас, в района на Чирпан.

 

За осигуряване на безопасността на екипите и преминаващите автомобили, се въвежда следната временна организация:

 

Начален час: 10:30 ч. на 7 май.


Ограничения: Движението в активната и аварийната лента се преустановява.


Маршрут: Целият трафик ще бъде пренасочен и ще преминава единствено по изпреварващата лента.


Организацията ще остане в сила до приключване на планираните дейности. От АПИ призовават шофьорите да преминават през участъка с повишено внимание, да спазват стриктно поставената сигнализация и да поддържат съобразена скорост.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Подкрепата за правителството на Мерц се срина до 11% 0| 2213 | Подкрепата за правителството на Мерц се срина до 11% Автомобилна вълна от изток: Китайските производители в търсене на своя „момент Ярис“ 0| 2252 | Автомобилна вълна от изток: Китайските производители в търсене на своя „момент Ярис“ Mythos изплаши САЩ: Вашингтон започва да проверява новите AI модели 0| 2307 | Mythos изплаши САЩ: Вашингтон започва да проверява новите AI модели Възобновиха делото срещу варненския кмет Благомир Коцев 4| 2300 | Възобновиха делото срещу варненския кмет Благомир Коцев

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото 2| 7710 | Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото
Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов 3| 4613 | Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов
FT: Страх тресе Кремъл, Путин живее при все по-засилени мерки за сигурност и изолация 17| 3335 | FT: Страх тресе Кремъл, Путин живее при все по-засилени мерки за сигурност и изолация
С разрушители и самолети: САЩ започват да извеждат блокираните в Ормуз кораби 5| 2923 | С разрушители и самолети: САЩ започват да извеждат блокираните в Ормуз кораби
И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва 10| 2920 | И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва
Нужна ни е още една ескадрила изтребители, заснехме клип като "Топ Гън", разкри ген. Русев 9| 2898 | Нужна ни е още една ескадрила изтребители, заснехме клип като "Топ Гън", разкри ген. Русев
Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ 4| 2793 | Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ
Напрежението в Близкия изток отново ескалира 4| 2750 | Напрежението в Близкия изток отново ескалира
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 