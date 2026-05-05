Изявлението идва след нова вълна от руски ракетни и дронови атаки, насочени основно към енергийната инфраструктура на Украйна. При ударите са загинали най-малко пет души, а десетки са ранени. Засегнати са газови съоръжения в Полтавска и Харковска област, както и други критични обекти, като на места е прекъснато електрозахранването и доставките на газ за хиляди потребители.

Според украинските власти част от жертвите са спасители, попаднали под вторичен удар, докато са реагирали на първоначалната атака – тактика, за която Киев многократно обвинява руските сили.













Спор около примирието



Напрежението се засилва на фона на конкуриращи се предложения за прекратяване на огъня. Руският президент Владимир Путин обяви едностранно примирие за 8–9 май, съвпадащо с честванията на Ден на победата – ключово събитие в Русия, отбелязващо края на Втората световна война.

Украйна обаче отговори с контрапредложение – по-ранно и потенциално по-дълго примирие, което да започне още на 5 или 6 май. Зеленски подчерта, че истинският мир не може да бъде ограничен до символични дати и призова за незабавно спиране на бойните действия.

Киев остава скептичен към руската инициатива, като посочва, че предишни временни примирия – включително около религиозни празници – често са били нарушавани.



Ескалация и заплахи



Ситуацията допълнително се усложнява от взаимни заплахи. Москва предупреди, че ще отговори с „масирани удари“, ако Украйна се опита да наруши честванията на 9 май. В същото време украински дронови атаки достигат все по-дълбоко в руска територия, включително до столицата.















Наскоро украински дрон удари жилищна сграда в Москва – един от най-дълбоките удари на Киев в руска територия от началото на войната. Инцидентът засили опасенията за сигурността около предстоящия военен парад.



Засилени мерки за сигурност в Русия



На този фон руските власти предприемат извънредни мерки за сигурност. Очаква се тазгодишният парад на Червения площад да бъде значително ограничен, като за първи път от години може да се проведе без тежка военна техника.

В допълнение, в Москва вече са въведени ограничения върху мобилния интернет заради опасения от украински дронови атаки, което създава затруднения за комуникация и ежедневни услуги.



Продължаваща война без доверие



Въпреки дипломатическите сигнали, реалността на терен остава непроменена – активни бойни действия, жертви сред цивилното население и взаимно недоверие. И двете страни демонстрират готовност за примирие само при свои условия, което поставя под въпрос възможността за реална деескалация в краткосрочен план.

Конфликтът навлиза в нов етап, в който символичните дати и военните демонстрации се превръщат в част от стратегическото противопоставяне – без ясен сигнал за траен мир.