Примери от седмицата.

„Андрей Гюров е основното име, което обсъждаме за кандидат-президент“. Това каза пред журналисти зам.-председателят на "Продължаваме Промяната" акад. Николай Денков в отговор на въпрос дали ще има общо предложение за кандидат за президент.

Отново Денков, пред Дарик радио: „Продължаваме промяната“ организирахме декемврийските протести през декември миналата година, а „Да, България“ се присъединиха“.

Пак там: „Разделението (на ПП от ДБ) бе осъществено, за да действаме заедно по много теми“.

Да се коментира кандидатура на Гюров, който все още е служебен премиер и твърди, че е равно отдалечен от политическите сили е неразумно, - реагираха от ДБ. Още повече, че на 28.09.2025 г. Денков казва: „Благомир Коцев е подходящ за кандидат-президент, заслужава да се обсъди. Той е възможност със сигурност.“ След което допълва: „Софийският кмет Васил Терзиев също би могъл да бъде издигнат".





Разделението щяло да направи силата...

В същото време хора от ПП споделят, че самият Денков мечтае да бъде номиниран за държавен глава… Говори се също, че екипът, заснел филмът за „напрегнатия трудов делник“ (по стандартите на социалистическия реализъм) на главния секретар на МВР Георги Кандев, бил готов да произведе такъв и за акад. Денков. Чудно.

Николай Денков е говорителят, но идеята и решението са на Асен Василев, което приближава ПП опасно близо до „Ода за политическата глупост“ на Барбара Тъкман.

***

В Копривщица, където имаше възпоменателно честване на 150-годишнината от Априлското въстание, присъстваха официални лица. Протоколно решение, но някои детайли правят впечатление.

Например присъствието на депутата от ГЕРБ и бивш вътрешен министър Младен Маринов. Този човек от години е свързван с един от босовете на силовата групировка ВИС - Мето Илиенски, който изчезна мистериозно преди време. Все още в публичното пространство се говори, че братът на Маринов е бил шофьор на Петьо Петров – Петьо Еврото. Било съвпадение на имена, смятат някои, но мълвата съществува…

Преди няколко години лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви по повод поисканата оставка на Маринов като вътрешен министър: „Младен Маринов го сменяме, защото някои от действията на полицията по време на протестите категорично не отговарят на моето разбиране за отношение към протестиращи хора. Второ, защото на „Росенец“ имаше заявен протест и те (МВР) трябваше да осигурят протичането му така, че да не възникват скандали, проблеми и накрая да го отнасят хора, които нямат нищо общо с този процес“.

Същият Младен Маринов очевидно се чувства достоен да застане редом с портретите на Левски, Волов, Каравелов, Бенковски…

А Борисов се чуди защо на 19 април партията му загуби около 200 000 гласа. Ето затова.

„Първият признак за глупост, е да вярваш, че винаги си прав“, - смята Фройд. Борисов смята друго. У нас важи Борисов. Все още.

***

Отиваме към изявата от седмицата на Янаки Стоилов, която предизвика емоционални коментари в медиите и социалните мрежи. Проф. Стоилов е бивш предан член на БСП, осем пъти депутат, бивш служебен правосъден министър, а сега член на Конституционния съд. Професор. Несъмнено успешен човек. Интелигентен също.

Янаки Стоилов, гостува в БНТ и неочаквано (а може би очаквано за онези, които го познават отблизо…) подхвърля на водещите и ръководството, че жълто-синята комбинация в студиото не е подходяща. Намекът е очевиден: стига с цветовете на украинското знаме, оцветете студиото с цветовете на българския трикольор. Защото телевизията е българска, нали?





Слънчогледите на Ван Гог в жълто и синьо...

Идеята е патриотична. Но в цветовете ли е проблемът?

Ще си позволя да припомня, че в немалко картини на Винсент ван Гог доминират жълтото и синьото. Били са му любими, защото вярвал, че слънцето и небето олицетворяват живота, деня и нощта.

По-късно това цветово съчетание се дефинира именно по този начин. Известната експертка Тереза-Мари Райн казва: „Синьото и жълтото са вековна концепция за цветна хармония. Това е избор на цветове, които работят добре заедно в изображението. Това са първите цветове, които човек възприема след раждането и те го съпътстват през целия живот, както го съпътстват щастието и тъгата“.

Щастието и тъгава.





Логото на Warner Bros

Тези два цвята са избрали за логото на своята компания Warner Bros братята от полско-еврейско потекло Хари, Албърт, Сам и Джак Уорнър през 1923 г. Дали това им е помогнало в бизнеса не знам, но е факт, че са започнали с инвестиция от 150 долара, а сливането им с Paramount Pictures се оценява на над 110 милиарда долара…

Как стои въпросът с нашето знаме?

Трицветният вариант на българското знаме се появява в периода 1861-1862 г. Цветовете са подредени хоризонтално и са в следния ред: зелено, бяло, червено. Това знаме веят двете Български легии на Георги Раковски. Гениалният българин е имал за пример италианското знаме, защото е бил силно свързан с борбите на италианците за обединение.

Италианският трикольор датира от 1797 г.





Ползвали сме и византийските символи и знамена...

Да погледнем по-назад в историята. От „Отговорите на папа Николай до българите“ става ясно, че преди приемането на християнството българите са използвали конска опашка като военно знаме. Как ви се струва нещо такова в тв студио?

След покръстването на България в царството ни се използват знамена, подобни на византийските. Такива са фактите. И синьото и жълтото са били предпочитаните цветове.

Бяло, зелено и червено - това е трикольорът днес. Но работа е на художници, дизайнери и архитекти да мислят за естетиката.

***

„Глупостта“ на политиците се дефинирана като некомпетентност, невежество, краткосрочно мислене или вземане на решения в интерес на собствените интереси. Това струва ужасно скъпо на държавите и хората, защото глупавите решения представляват пагубно триене между елит и граждани.

„Големият проблем пред държавите не е икономиката. Проблемът са глупавите политики“, - категоричен е Джоузеф Стиглиц, Нобелов лауреат по икономика, професор в Колумбийския университет, бивш главен икономист на Световната банка.

В култовото шоу „Монти Пайтън“ са се изказали по темата отдавна: „Някоя глупост може да раздели света като еволюция или като … Карл Маркс“.

Въпросът е трябва ли да премълчаваме? Нали ние плащаме?

„Спрете да се оправдавате“, - съветва българският хуманоиден робот Робърт от студиото на Нова тв. Робърт не каза нищо за цветовете и дизайна...

Емил Азар