Реклама / Ads
Понеделник, 04 Май 2026, 12:51
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 2330 | НОВИНИ

Шамарът като възпитание: 2/3 от родителите в България са посягали на децата си

Шамарът като възпитание: 2/3 от родителите в България са посягали на децата си
Редактор: Красен Бучков
България е сред водещите страни в ЕС по използване на физически наказания над деца, показват данни на УНИЦЕФ. Около 40% от родителите у нас приемат шамара като възпитателен метод, като само Румъния е преди нас. В Швеция този дял е около 2%.
 

Още по-тревожни са данните, че всяко второ дете в България е преживяло някаква форма на насилие. По думите на експерти, това не е нова тенденция, а устойчив модел през годините.

 

„Това не е нито нормално, нито добро за когото и да било“, коментира психотерапевтът Детелина Стаменова.

 

Според специалистите, т.нар. „възпитателен шамар“ остава дълбоко вкоренен в обществените нагласи, често оправдаван с популярни изрази и личен опит.

 

„Можем да кажем, че всички тези фрази – „Бият го, за да стане човек“ или „И мен ме биха и станах човек“ – са начин, по който всеки един от нас се опитва да оправдае момента, в който си изпусне нервите“, обяснява Мария Брестничка от Национална мрежа за децата.

 

Експертите са категорични, че подобни практики не възпитават, а оставят дълготрайни последици. „Възпитание и шамар не стоят в едно изречение“, подчертава Стаменова.

 

Според данните около две трети от родителите признават, че са използвали телесно наказание, но в същото време изпитват вина, срам и гняв след това.

 

„Шамарът не учи на нищо – той ни учи да толерираме агресията“, категорична е Стаменова.

 

Специалистите предупреждават, че причините често са комбинация от безсилие, липса на алтернативи и модел на поведение, предаван през поколенията – проблем, който продължава да поставя България сред най-тревожните примери в Европа.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 1| 214 | Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище 0| 220 | Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 45| 9879 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 5927 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 11| 4781 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 3824 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 3716 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса 12| 3401 | Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3398 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3201 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 