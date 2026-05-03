Реклама / Ads
Понеделник, 04 Май 2026, 12:47
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
14| 5925 | НОВИНИ

Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia

Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Само дни преди историческото преминаване на Giro d'Italia през България, съмнения относно качеството на пътната инфраструктура хвърлят сянка върху подготовката. Независими проверки разкриват проблеми по трасето, въпреки уверенията на организаторите. Екипът на Европейския център по транспортни политики, воден от Диана Русинова, е извършил огледи по маршрута между Костенец, Долна баня и Самоков.
 

Според тях състоянието на наскоро ремонтирани пътища е компрометирано още от самото начало.

 

Сред основните констатации са:

 

– неравен и вълнообразен асфалт, положен на места с дебелина едва 2 см; видимо некачествена и крива пътна маркировка;
– полагане на асфалт при неблагоприятни условия, включително по време на дъжд;
– липса на адекватен контрол върху изпълнението на ремонтните дейности.


Особено притеснителен е фактът, че при опит за корекция на маркировката с модерна техника, част от асфалтовия слой буквално се отлепя. Това поставя под съмнение не само качеството, но и безопасността на трасето, по което се очаква състезателите да развиват скорости до 70 км/ч.


„Този път е опасен. Ако завали, рискът от инциденти е огромен“, обяви Русинова по bTV.

 

Проблемите не се изчерпват само с този участък. По данни на експертите, има и други рискови зони с паднали камъни, повредени мантинели и изсъхнали дървета, надвиснали над пътя.


В същото време, други градове по маршрута като Бургас, Сливен и Велико Търново показват значително по-добро качество на извършените ремонти.


Финансовият аспект също поражда въпроси. Първоначално обявената стойност за подготовката на трасето е около 10 милиона евро, но впоследствие сумата нараства до 55 милиона евро. Към момента липсва прозрачност относно разходите и евентуалните санкции за некачествено изпълнение.


Въпреки че събитието е безспорен шанс за международна реклама на България като туристическа дестинация, съществува риск страната да се представи в негативна светлина заради компрометирана инфраструктура, предупреждава Русинова.

 

f Сподели t Tweet Автор: Красен Бучков Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 1| 189 | Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище 0| 198 | Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище Отровена ли е водата в Свищов? Властите разследват разлив на пестициди 0| 364 | Отровена ли е водата в Свищов? Властите разследват разлив на пестициди

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 45| 9878 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 5925 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 11| 4781 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 3824 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 3713 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса 12| 3401 | Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3398 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3201 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 