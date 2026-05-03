Според тях състоянието на наскоро ремонтирани пътища е компрометирано още от самото начало.

Сред основните констатации са:

– неравен и вълнообразен асфалт, положен на места с дебелина едва 2 см; видимо некачествена и крива пътна маркировка;

– полагане на асфалт при неблагоприятни условия, включително по време на дъжд;

– липса на адекватен контрол върху изпълнението на ремонтните дейности.



Особено притеснителен е фактът, че при опит за корекция на маркировката с модерна техника, част от асфалтовия слой буквално се отлепя. Това поставя под съмнение не само качеството, но и безопасността на трасето, по което се очаква състезателите да развиват скорости до 70 км/ч.



„Този път е опасен. Ако завали, рискът от инциденти е огромен“, обяви Русинова по bTV.

Проблемите не се изчерпват само с този участък. По данни на експертите, има и други рискови зони с паднали камъни, повредени мантинели и изсъхнали дървета, надвиснали над пътя.



В същото време, други градове по маршрута като Бургас, Сливен и Велико Търново показват значително по-добро качество на извършените ремонти.



Финансовият аспект също поражда въпроси. Първоначално обявената стойност за подготовката на трасето е около 10 милиона евро, но впоследствие сумата нараства до 55 милиона евро. Към момента липсва прозрачност относно разходите и евентуалните санкции за некачествено изпълнение.



Въпреки че събитието е безспорен шанс за международна реклама на България като туристическа дестинация, съществува риск страната да се представи в негативна светлина заради компрометирана инфраструктура, предупреждава Русинова.