Сега той провокира Путин и твърди, че иска да го арестуват, като обявява, че иска да бъде лидер на нова Русия след „революцията“ и да има роля в „прехвърлянето на властта“.

Провокативните му изявления бяха направени в интервю с известната медийна личност Ксения Собчак, която е популярна като „кръстницата“ на Путин.

Ремесло твърди, че Русия е обременена с проблеми във войната и че „първопричината“ за всичко е Путин – „човекът на самия връх, който контролира всичко“.



Тези изявления идват, след като Виктория Боня, инфлуенсър, близък до Кремъл с 13 милиона последователи, наскоро директно предупреди Путин за икономическата криза в Русия, като му каза, че народът е готов да „експлодира“.

За разлика от опозиционния лидер Алексей Навални, за когото се смята, че е починал в затвора, 42-годишният Ремесло твърди, че произлиза от самата система.

"Използвам това интервю, за да се обърна към онези, които са в системата и все още не са сигурни дали да я напуснат. Хора, не се страхувайте от нищо, ние със сигурност ще победим и нищо няма да ви се случи. И повярвайте ми, все още има малко време да се задържите и всичко ще се реши."

Той твърди, че иска да създаде платформа и да привлече хора, които се страхуват да говорят публично срещу Путин.

Бившият лоялен пропагандист на Путин твърди, че „до края на 2026 г. или началото на 2027 г. ще настъпят дълбоки промени, ще се случи крах на старата система и ще се роди нова“. Той каза, че ще има „дворцов преврат и революция в Русия“, но това няма да е военен преврат.

"Ще бъде нещо много тихо. Както се случи през 1953 г., когато Сталин почина и беше наследен от Никита Хрушчов. Ще се събудим в друга държава", каза той.

Според него, хора от правителството и президентската администрация „тайно мразят Путин“.

"Те просто го мразят, защото им отне всичко и не могат да се ползват с привилегиите както преди. Всичко е вече решено там. И когато тези вътрешни противоречия се натрупат..."



Собчак го попита кой може да бъде новият лидер на Русия, като се има предвид, че Путин изглежда почти недосегаем.

"Ако кажа кой е, ще бъде арестуван утре", отговори Ремесло.

Той обаче спомена три възможни имена: настоящият премиер Михаил Мишустин (60), министърът на икономическото развитие Максим Решетников (46) и генерал Алексей Дюмин (53) , бившият бодигард на Путин.

Според него, нова Русия след Путин ще бъде с дясна ориентация, със силна икономика, ниски данъци и отвореност за чуждестранни инвестиции.



По-рано през март Ремесло нарече Путин „военен престъпник, лъжец и крадец“, след което той беше настанен в психиатрична клиника, което той определи като форма на репресии от съветската епоха. По-късно беше освободен и продължи с острите си критики.

Има твърдения, че зад него може да стоят лица от службите за сигурност, които одобряват атаките му срещу Путин.

Някога яростен противник на Навални, той сега казва, че „никой не заслужава да умре при такива условия“ и че се чувства виновен за предишното си отношение към него.