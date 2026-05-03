По-солена лятна почивка този сезон, до 10 процента по-високи цени

В първия хотелски комплекс, който отваря врати за сезон 2026, гостите са от Румъния – около 600 души. От ръководството на хотела казаха, че разходите им са с 30% по-високи спрямо миналата година, но увеличението на цените е от 5-10%. Целта е да осигурят достатъчен брой туристи, за да достигнат рекордите от миналото лято, съобщава bTV.

Друг хотел в курорта отваря с очакване за силен сезон. Основните групи са от Полша, Румъния, Великобритания и Централна Европа, българските туристи са малко. Заради скока на горивата и храните хотелиерите имат 30% повече разходи, но няма как да вдигнат цените толкова.

„Цените са договорени от миналата година, по принцип договарянето с чуждестранните партньори става от миналия сезон. Средното увеличение на цените е 5-8% - в зависимост от пазарите, като значителното нарастване на разходите едва ли ще успее да компенсира този ръст“, казва Христо Караилиев, управител на хотел.

От бранша прогнозират скок в цените на нощувките спрямо миналото лято до 10%, но в малките населени места по морето, където почиват предимно българи, очакват отлив на туристи.