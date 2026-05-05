26 загинали и десетки ранени при взрив във фабрика за фойерверки в Китай

Най-малко 26 души загинаха, а 61 бяха ранени при мощна експлозия във фабрика за фойерверки в южната китайска провинция Хунан, съобщиха държавните медии. Инцидентът е станал в понеделник следобед в предприятие в град Лиуян, известен като един от световните центрове за производство на фойерверки. Взривът е бил толкова силен, че е нанесъл сериозни щети на околните сгради и е наложил незабавна евакуация на всички жители в радиус от 3 километра.
 

Спасителните операции вече са приключили, като в тях са участвали над 1500 служители на спешните служби, както и специализирана техника – включително кучета, дронове и роботи. Екипите са успели да извадят живи седем души, затрупани под отломките.

 

По време на акцията властите са предупредили за висок риск от вторични взривове заради наличието на два склада с барут на територията на завода. В отговор спасителите са предприели допълнителни мерки за безопасност, включително овлажняване на района с цел предотвратяване на нови инциденти.







Мащабът на разрушенията е значителен. Според репортаж на китайската държавна телевизия CCTV, ударната вълна е изпочупила прозорците на близки жилищни сгради, деформирала е алуминиеви рамки и дори е изкривила метални врати.

Пострадалите са на възраст между 20 и 60 години, като част от тях са получили тежки травми, включително счупвания, причинени от летящи отломки.

 

Китайският президент Си Дзинпин призова за „пълна мобилизация“ на усилията за спасяване на пострадалите и издирване на изчезналите. Той настоя и за задълбочено разследване на причините за инцидента, както и за търсене на отговорност от виновните лица.

 

Полицията вече е предприела т.нар. „контролни мерки“ срещу ръководството на компанията, стопанисваща фабриката, докато тече разследването.

 

Местните власти съобщиха, че следят качеството на въздуха и водата в района, като към момента не са отчетени отклонения от нормите.

 

Жители на района описват сцени на сериозни разрушения. По думите на очевидци, живеещи на около километър от завода, камъни и отломки са били разпръснати по пътищата, което е наложило промени в движението. Част от хората са напуснали домовете си от страх от нови взривове.

 

Град Лиуян е известен като най-големия производител на фойерверки в света, а подобни инциденти не са рядкост в Китай. През февруари тази година при друг взрив в магазин за фойерверки в провинция Хубей загинаха 12 души.

 

Разследването на причините за трагедията продължава.

