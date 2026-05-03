Понеделник, 04 Май 2026, 12:54
Смешно е да се "командват" цените с репресивни мерки, категоричен е финансистът Любомир Дацов

Редактор: Красен Бучков
"Скептичен съм, когато чуя, че някой ще бори високите цени. От гледна точка на комуникацията, антиинфлационната политика и 'борбата с цените' са различни неща. Засилването на репресивната част, за да командват цените, е смешно", заяви пред БНР финансистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет.
 

"В момента вървят съгласувания за промени, които дават на наказателните органи повече права за по-високи глоби. Но това става за сметка на светлия бизнес. Това, което могат да направят, е допълнителни проблеми. Не знам как не им идва на ума, че ако искат да подобрят - трябва да пипнат, там където са отклоненията и включително сивия сектор. Всички се упражняват на гърба на светлия бизнес, върху хората, които носят тежестта. Скептичен съм, ако продължават с тези наративи, че могат да направят каквото и да е", обясни Дацов.

 

Той коментира изказването на депутатите от ПБ Петър Витанов и Слави Василев, които твърдят, че бюджетният дефицит ще бъде 7%, служебният финансов министър Георги Клисурски твърди, че за април дефицитът е 0.

 

"Към април, за самия месец, излизат 0%. Но ако сравним с последните 10 години дефицитът само за април е варирал от 200 млн. до 400 млн. евро. В момента исторически дефицитът на април се отклонява значително и този резултат не е добър. За първото тримесечие, дефицитът на тримесечна база е 5.8% от БВП. Не винаги е коректно когато отразявате тримесечен дефицит към годишен БВП, защото не дава истинската стойност."

 

За пореден път Любомир Дацов каза, че бюджетът за 2026 г. не е точно удължителен, защото в него има вдигане на заплати с 5% и предвижда и увеличение на пенсии.

 

"Нека да кажем, че този удължителен бюджет е истински, не знам какво точно ще приемат, защото удължителният бюджет по дефиниция трябва да отговаря на закона за публичните финанси. Тези искания бяха модифицирани в НС и ние имаме бюджет с променени параметри - увеличени заплати с 5%, предвидено за пенсии увеличение, увеличени капиталови разходи. А дефицитът се дължи на това, че общините ще разплатят проекти в първо тримесечие сумата, която разходват на годишна база", каза финансистът.

 

Според Дацов това показва колко голям е дефицитът и почти няма буфери да се прави политика. И коментира, че 16 млрд. евро фискален резерв, означава, че не се задължава държавата да тегли кредит.

 

"България има задължение за тази година нетните разходи да нараснат не повече от 4,5%. Може би не е лошо хора, които взимат решение, да прочетат какво сме се задължили като държава и какви са ни задълженията. А България втора година наруши ограниченията. Ако първите 2 години превишите ръста на бюджета, вторите две трябва да има компенсиране. За съжаление трябва да се мисли какво се прави с бюджета в посока оптимизация и стартиране на структурни реформи. Ще е добре, ако сложим истинския пакет за реформиране на публичния пакет с акценти в реалната икономика."

 

Финансистът посочи, че към момента в публичния сектор има 90 000 души повече в сравнение с 2005 г. и в момента на тези управляващи се пада да вземат трудно решение.

 

"Доброто решение за правене на консолидация за свиване на бюджета е правене на структурни реформи в разходната част. Ако се откажат, другото е да вдигане на данъците", предупреди Дацов.

 

