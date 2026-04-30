Четвъртък, 30 Април 2026, 15:15
239 депутати се регистрираха в зала и положиха клетва: Започна 52-ото НС

239 депутати се регистрираха в зала и положиха клетва: Започна 52-ото НС
Редактор: Илияна Маринкова
Малко след 10:00 часа депутатите се регистрираха в пленарната зала – общо 239 от 240 народни представители. Така официално започна първото заседание на 52-рото Народно събрание. В 10:10 часа депутатите се заклеха да представляват народа и да се водят от нашите интереси. Прозвучаха химните на България и на Европейския съюз. Депутатите от „Възраждане“ седнаха по време на химна на ЕС, всички останали останаха прави.
 

Първото заседание беше открито от най-възрастния народен представител – Румен Миланов от „Прогресивна България“.

 

„Факт е, че всички вие сте по-млади от мен и това ме изпълва с надежда за повече разум и политика. Българите ни изпратиха с ясно послание – дадоха доверие и очакват резултат. Значителна част от тази надежда беше дадена на новата политическа сила. Това доверие е голямо изпитание и още по-голяма отговорност. Хората искат дела, ред, стабилност и ясни решения“, заяви Миланов.

 

В обръщението си Миланов призова за диалог между политическите сили и за работа в интерес на обществото и подчерта, че отговорността на новия парламент е да отговори на очакванията за стабилно управление и реални резултати. 

 

Официалната церемония е в присъствието на президента Илияна Йотова.

 

Първата задача пред новите 240 депутати е изборът на председател на парламента. Сред обсъжданите имена са бившият служебен премиер Гълъб Донев и юристката Михаела Доцова, и двамата от „Прогресивна България“. В началото на заседанието стана ясно, че по-вероятният председател на НС е Доцова, тъй като именно тя седеше на първи ред до лидера на формацията Румен Радев.

 

По традиция парламентарните групи предстои да представят декларации със своите приоритети.


След проведена лидерска среща стана ясно, че „Продължаваме промяната“ (ПП) и „Демократична България“ (ДБ) ще се регистрират като отделни парламентарни групи. Така в новото Народно събрание ще има 5 партии и общо 6 парламентарни групи.

 

Най-голямата ще бъде тази на „Прогресивна България“ със 131 депутати. Следва ГЕРБ-СДС с 39 народни представители. ПП ще разполага с 16 депутати, ДБ – с 21, ДПС – също с 21, а най-малката група ще бъде тази на „Възраждане“ с 12 народни представители.

 

Президентът Йотова призова за решения

 

„Позволете ми да се обърна към вас, народните представители, и да ви поздравя с вашето избиране. От най-високата трибуна заставам с чувство на дълбока отговорност и уважение към волята на българските граждани. Благодаря за всеки подаден глас и на всяка политическа сила, която участва в изборите“, заяви президентът Илияна Йотова в обръщанието си. 

 

„Символно е, че Народното събрание започва работа в дните, когато отбелязваме 150 години от Априлското въстание. Това трябва да ни напомня, че няма малки и големи народи – има единни и разединени“, каза още тя.

 

Президентът подчерта, че изборният процес е преминал при висока активност и с ясни резултати. „Служебното правителство се справи добре и успя да ограничи купуването на гласове. Но най-добре се справиха българските граждани. Демокрацията работи – видяхме го и го почувствахме“, заяви Йотова.

 

В обръщението си тя призова депутатите към отговорност, диалог и стабилност. „Хората очакват от вас не конфронтация, а решения. Очакват работещ парламент, ясни политики и устойчиво управление. Ваш дълг е да оправдаете доверието, което ви беше дадено“, каза президентът.

 

В края на речта си президентът пожела успех на народните представители и ги призова да поставят националния интерес над партийните различия.




