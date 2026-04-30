Сбогом на Ренегата: Почина кънтри легендата Дейвид Алън Коу

Историята на Коу започва в Акрън, Охайо, но по-голямата част от младостта му преминава в поправителни домове и затвори. Самият той твърди, че е прекарал близо 20 години зад решетките (включително в прочутия затвор в Охайо). Именно там той започва да пише песни, а легендата разказва, че е бил насърчен от друг затворник, който го убедил, че музиката му е твърде добра, за да умре в килията.

След като излиза от пандиза през 1967 г., той пристига в Нашвил в стар микробус, боядисан в червено, и започва да живее в него пред различни студия, решен да пробие. Не му отнема много време – неговият суров глас и безкомпромисни текстове веднага го открояват от излъскания звук на кънтрито в Нашвил по онова време.

Коу оставя след себе си над 40 албума, а няколко песни остават негова вечна визитка с миризма на барут и олово. Самият той обявява "You Never Even Called Me by My Name" за „перфектната кънтри песен“. Тя е ироничен химн на жанра, включващ задължителните елементи: майка, затвор, камиони, кучета и влакове. "The Ride" е смразяваща балада за среща с призрака на Ханк Уилямс. Това е най-големият му комерсиален успех, достигнал Топ 5 на класациите. "Longhaired Redneck" е песента, която дефинира неговата идентичност – мостът между хипи културата и консервативния Юг. Той написва "Would You Lay with Me (In a Field of Stone)", която става огромен хит в изпълнение на Таня Тъкър, като така доказва таланта му на чувствен текстописец.

Дейвид Алън Коу никога не е бил лесен характер. Животът му е низ от крайности. В началото на кариерата си той често излиза на сцена с маска и се нарича The Mysterious Rhinestone Cowboy, отказвайки да разкрие самоличността си. През 70-те и 80-те издава два ъндърграунд албума (“Nothing Sacred” и “Underground Album”), които съдържат изключително нецензурни и провокативни текстове. Те му донасят обвинения в расизъм и мизогиния – петно, което той отрича до края на дните си, твърдейки, че това е просто черен хумор.

Коу е активен член на мотоциклетни клубове и често пътува за концерти със своя Harley-Davidson, облечен в кожа от главата до петите, с татуировки, покриващи голямата част от тялото му.

В началото на 2000-те той създава проекта Rebel Meets Rebel с членовете на хеви метъл пионерите Pantera (Даймбег Даръл, Вини Пол и Рекс Браун). Той твърди, че бунтарският дух няма жанрови граници и че винаги е харесвал шумният подход на тексаските метъли.

„Аз съм единственият оцелял от една ера, която никога няма да се върне“, твърди в последните си години Дейвид Алън Коу.