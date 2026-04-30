Четвъртък, 30 Април 2026, 19:46
Сбогом на Ренегата: Почина кънтри легендата Дейвид Алън Коу

Редактор: Ивайло Александров
Вчера, на 86-годишна възраст, си отиде Дейвид Алън Коу – човекът, който пееше за затвора, бунта и пътя, просто защото ги беше преживял до последната капка. С неговата смърт се затваря една от най-противоречивите и автентични страници в историята на outlaw country движението (кънтри извън закона) в САЩ.
 

Историята на Коу започва в Акрън, Охайо, но по-голямата част от младостта му преминава в поправителни домове и затвори. Самият той твърди, че е прекарал близо 20 години зад решетките (включително в прочутия затвор в Охайо). Именно там той започва да пише песни, а легендата разказва, че е бил насърчен от друг затворник, който го убедил, че музиката му е твърде добра, за да умре в килията.

 

След като излиза от пандиза през 1967 г., той пристига в Нашвил в стар микробус, боядисан в червено, и започва да живее в него пред различни студия, решен да пробие. Не му отнема много време – неговият суров глас и безкомпромисни текстове веднага го открояват от излъскания звук на кънтрито в Нашвил по онова време.

 

 

Коу оставя след себе си над 40 албума, а няколко песни остават негова вечна визитка с миризма на барут и олово. Самият той обявява "You Never Even Called Me by My Name" за „перфектната кънтри песен“. Тя е ироничен химн на жанра, включващ задължителните елементи: майка, затвор, камиони, кучета и влакове. "The Ride" е смразяваща балада за среща с призрака на Ханк Уилямс. Това е най-големият му комерсиален успех, достигнал Топ 5 на класациите. "Longhaired Redneck" е песента, която дефинира неговата идентичност – мостът между хипи културата и консервативния Юг. Той написва "Would You Lay with Me (In a Field of Stone)", която става огромен хит в изпълнение на Таня Тъкър, като така доказва таланта му на чувствен текстописец.

 

Дейвид Алън Коу никога не е бил лесен характер. Животът му е низ от крайности. В началото на кариерата си той често излиза на сцена с маска и се нарича The Mysterious Rhinestone Cowboy, отказвайки да разкрие самоличността си. През 70-те и 80-те издава два ъндърграунд албума (“Nothing Sacred” и “Underground Album”), които съдържат изключително нецензурни и провокативни текстове. Те му донасят обвинения в расизъм и мизогиния – петно, което той отрича до края на дните си, твърдейки, че това е просто черен хумор.

 

 

Коу е активен член на мотоциклетни клубове и често пътува за концерти със своя Harley-Davidson, облечен в кожа от главата до петите, с татуировки, покриващи голямата част от тялото му.

 

В началото на 2000-те той създава проекта Rebel Meets Rebel с членовете на хеви метъл пионерите Pantera (Даймбег Даръл, Вини Пол и Рекс Браун). Той твърди, че бунтарският дух няма жанрови граници и че винаги е харесвал шумният подход на тексаските метъли.

 

„Аз съм единственият оцелял от една ера, която никога няма да се върне“, твърди в последните си години Дейвид Алън Коу.

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Мъск: „AI може да ни унищожи всички“ 0| 325 | Мъск: „AI може да ни унищожи всички“ Сбогом на визионера: Крейг Вентър и светът, който той пренаписа 1| 461 | Сбогом на визионера: Крейг Вентър и светът, който той пренаписа За първи път! Куче-водач в парламента 1| 478 | За първи път! Куче-водач в парламента

НАЙ-ЧЕТЕНИ
ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент 16| 12859 | ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент
Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение 15| 8814 | Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение
Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават 6| 8789 | Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават
Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед 0| 5532 | Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед
Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп 15| 5394 | Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп
България е в Топ 4 по ръст на цените на горивата в ЕС. Какво се случва в Германия и Франция 4| 5136 | България е в Топ 4 по ръст на цените на горивата в ЕС. Какво се случва в Германия и Франция
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 7| 4718 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп 8| 3893 | Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп
