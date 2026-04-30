Публикуването на статистиката идва на фона на решенията на Европейската централна банка и Английската централна банка да запазят лихвените проценти без промяна, докато изчакват повече яснота за инфлационните последици от войната в Близкия изток. Ден по-рано същия подход възприе и Федералният резерв.

Управителят на Английската централна банка Андрю Бейли определи решението за запазване на лихвите на ниво от 3,75% като „разумно предвид състоянието на икономиката и непредсказуемостта на събитията в Близкия изток“. Той допълни, че институцията ще следи отблизо развитието и влиянието му върху британската икономика.

От Европейската централна банка също предупреждават, че колкото по-дълго продължава конфликтът и високите цени на енергията, толкова по-силен ще бъде натискът върху инфлацията и икономическата активност.

Решенията на централните банки съвпадат с публикуването на серия икономически данни, които дават по-ясна картина за влиянието на продължаващия вече два месеца конфликт върху икономиките на Европа и САЩ. По-рано в четвъртък стана ясно, че инфлацията в еврозоната е нараснала повече от очакваното до 3% през април под натиска на енергийния шок, докато икономическият растеж в региона се е забавил до едва 0,1% през първото тримесечие.

Цената на войната не е по-малка и за Иран. Според данни на централната банка на страната годишната инфлация, която още преди войната е надхвърляла 40%, е достигнала около 50% в началото на април – малко преди влизането в сила на крехкото примирие. Въпреки прекратяването на бойните действия натискът върху цените продължава, особено след блокирането на Ормузкия проток от страна на САЩ, което сериозно затруднява външната търговия на страната.

Жителите на Техеран вече усещат осезаемо поскъпването на основни стоки. Цените на храни като ориз, яйца и пилешко месо растат, а само за седмица цената на сиренето се е увеличила значително. Сериозен скок има и при автомобилите – популярен модел като „Пежо 207“ е поскъпнал рязко от началото на войната. Очаква се и увеличение на цените на строителни материали като цимента.

Анализатори предупреждават, че разликата между ръста на заплатите и инфлацията ще се задълбочава, което ще влоши стандарта на живот. Според икономисти дори значително увеличение на доходите няма да бъде достатъчно, за да компенсира поскъпването. В същото време иранската валута достигна рекордно ниски нива спрямо долара, което допълнително засилва притесненията за покупателната способност на населението.

Бизнесът също е под натиск. Някои компании вече пристъпват към съкращения, за да оцелеят. Малки предприятия, зависими от петрохимически суровини, намаляват персонала си, а търговци признават, че не могат да покриват нарастващите разходи и наложените увеличения на заплатите. Разрушаването на инфраструктура – включително пътища, газови съоръжения и индустриални предприятия – допълнително затруднява икономическата активност.