ЕП иска специален трибунал за руските престъпления срещу цивилни в Украйна

Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Европейски парламент прие резолюция, с която настоява Русия и нейните съюзници да понесат отговорност за цивилните жертви във войната в Украйна. Освен това евродепутатите подкрепиха идеята за създаването на специален трибунал за престъпленията срещу страната, пише БТА. Документът е одобрен с 446 гласа „за“, 63 „против“ и 52 „въздържал се“, като членовете на ЕП категорично осъдиха категорично руските атаки срещу гражданска инфраструктура – включително жилищни райони, болници и енергийни обекти.
 

Според парламента действията на Москва представляват грубо нарушение на международното право, а политическото и военното ръководство на страната, както и техните съюзници, трябва да бъдат подведени под отговорност за агресия, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Евродепутатите настояват всички държави членки на ЕС да подкрепят създаването и бързото функциониране на специалния трибунал.

 

В резолюцията се дава висока оценка на работата на независимата анкетна комисия на ООН за Украйна, както и на Евроюст и неправителствени организации, които събират доказателства за нарушения на човешките права. Подчертава се, че отговорност трябва да носят всички, които участват в планирането или улесняването на престъпленията – включително висши представители на руските институции.

 

Европейският парламент изразява пълна подкрепа и за разследванията на Международен наказателен съд, като напомня, че държавите от ЕС са задължени да задържат лица с издадени заповеди за арест, ако те влязат на тяхна територия. Отбелязва се и необходимостта от по-добра координация между различните механизми за търсене на отговорност, за да се избегне дублиране и да се защити интересът на жертвите.

 

Евродепутатите подкрепиха и 20-ия пакет от санкции срещу Русия, като подчертаха, че ограниченията не трябва да бъдат отменяни преди постигането и пълното прилагане на мирно споразумение. Те призоваха Европейска комисия и държавите членки да засилят контрола върху спазването на санкциите и да предприемат действия срещу опитите за тяхното заобикаляне.

 

В отделно гласуване парламентът подкрепи създаването на международна комисия за искове, която да позволи изплащането на обезщетения на цивилните жертви на войната. Очаква се инициативата да бъде финализирана от държавите членки, а официалното ѝ откриване е планирано за 14 май 2026 г. в Кишинев в рамките на среща на Съвета на Европа.

 

По време на дебатите в Страсбург евродепутатите обсъдиха и риска от нормализиране на отношенията с Русия, включително чрез участие в културни и спортни събития. Основните политически групи в парламента се обявиха против възстановяването на тези връзки, аргументирайки се, че това би легитимирало руските власти. Други формации обаче предупредиха срещу политизирането на културата и спорта и поставиха под въпрос двойните стандарти в международната политика.

