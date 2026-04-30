Мирът в Украйна стана заложник на войната в Иран, заяви Зеленски

Според него Киев не е получил нови сигнали за евентуално възобновяване на преговорите нито от Русия, нито от САЩ.

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер също все още обмислят възможността за посещение в Киев, заяви Зеленски.

„Мисля, че всичко зависи от това как ще се развие ситуацията в Близкия изток“, каза украинският президент.



Зеленски също така заяви, че не е получавал никакви официални или неофициални предложения за временно прекратяване на огъня на 9 май, които Тръмп и Путин уж са обсъждали по телефона. Той каза, че е инструктирал дипломатите да се свържат със САЩ за подробности.

Украинският президент отбеляза, че Украйна почита паметта на загиналите във Втората световна война на 8 май. Освен това, каза той, остава неясно какъв срок има предвид Путин за прекратяване на огъня.

„Те искат парадът да продължи мирно в продължение на няколко часа и след това да възобновят атаките. Не искаме прекратяването на огъня да се превърне в тактическа измама от страна на Руската федерация“, каза Зеленски.



Той подчерта подкрепата си за инициативи за прекратяване на огъня, които помагат за защитата на цивилното население и улесняват обмена на пленници.

„Винаги реагираме положително на истински предложения за прекратяване на огъня с Русия, ако има такива“, каза той.