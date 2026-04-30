Четвъртък, 30 Април 2026, 19:45
Мирът в Украйна стана заложник на войната в Иран, заяви Зеленски

Редактор: Красен Бучков
Преговорите за прекратяване на войната в Украйна са в застой заради конфликта в Иран, който привлече вниманието на САЩ и света, заяви президентът Зеленски в интервю за Bloomberg.
 

Според него Киев не е получил нови сигнали за евентуално възобновяване на преговорите нито от Русия, нито от САЩ.

 

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер също все още обмислят възможността за посещение в Киев, заяви Зеленски.

 

„Мисля, че всичко зависи от това как ще се развие ситуацията в Близкия изток“, каза украинският президент.


Зеленски също така заяви, че не е получавал никакви официални или неофициални предложения за временно прекратяване на огъня на 9 май, които Тръмп и Путин уж са обсъждали по телефона. Той каза, че е инструктирал дипломатите да се свържат със САЩ за подробности.

 

Украинският президент отбеляза, че Украйна почита паметта на загиналите във Втората световна война на 8 май. Освен това, каза той, остава неясно какъв срок има предвид Путин за прекратяване на огъня.

 

„Те искат парадът да продължи мирно в продължение на няколко часа и след това да възобновят атаките. Не искаме прекратяването на огъня да се превърне в тактическа измама от страна на Руската федерация“, каза Зеленски.


Той подчерта подкрепата си за инициативи за прекратяване на огъня, които помагат за защитата на цивилното население и улесняват обмена на пленници.

 

„Винаги реагираме положително на истински предложения за прекратяване на огъня с Русия, ако има такива“, каза той.

 

