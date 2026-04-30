Реклама / Ads
Четвъртък, 30 Април 2026, 19:44
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 453 | НОВИНИ

7,7% нагоре: Печалбите на банките продължават да растат

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Според данни на БНБ към края на март банковият сектор в България отчита положителни резултати и продължава да се разширява. Печалбата на системата достига около 490 млн. евро, като това представлява 7,7% ръст спрямо същия период на предходната година. В същото време собственият капитал в банковия баланс възлиза на 15,1 млрд. евро, като се наблюдава леко понижение спрямо края на 2025 г.
 

Разходите за обезценка на финансови активи също се увеличават значително през първото тримесечие, като достигат 149 млн. евро, което е чувствително повече в сравнение с година по-рано.

 

Общите активи на банковата система нарастват с около 3% и достигат близо 119,5 млрд. евро. Ликвидната позиция на банките остава стабилна, като коефициентът на ликвидно покритие е около 278%, което показва висока способност за покриване на краткосрочни задължения.

 

Кредитната активност също се засилва. Общият обем на кредитите се увеличава с около 7% и достига над 79 млрд. евро. Най-голям дял от ръста идва от кредитирането на домакинства и нефинансови предприятия, като се отчита и увеличение при жилищните заеми. Растеж има и при кредитите към държавния сектор и финансовите институции.

 

Депозитната база също се разширява, като общият размер на депозитите достига почти 100 млрд. евро. Основен принос за това имат депозитите на домакинствата, както и на банкови и държавни институции, докато при част от финансовите предприятия се наблюдава спад.

 

В същото време леко се увеличава делът на необслужваните кредити. Те достигат малко над 2 млрд. евро и представляват около 2,8% от всички кредити. Нетният им размер също нараства, макар делът им в общия кредитен портфейл да остава сравнително нисък.

 

Като цяло данните показват растяща активност в банковия сектор, стабилна ликвидност и умерено повишаване на риска по кредитите, съчетано с продължаващо увеличение на депозитите и кредитирането.

f Сподели t Tweet Автор: Иван Гайдаров Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 