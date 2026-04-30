7,7% нагоре: Печалбите на банките продължават да растат

Разходите за обезценка на финансови активи също се увеличават значително през първото тримесечие, като достигат 149 млн. евро, което е чувствително повече в сравнение с година по-рано.

Общите активи на банковата система нарастват с около 3% и достигат близо 119,5 млрд. евро. Ликвидната позиция на банките остава стабилна, като коефициентът на ликвидно покритие е около 278%, което показва висока способност за покриване на краткосрочни задължения.

Кредитната активност също се засилва. Общият обем на кредитите се увеличава с около 7% и достига над 79 млрд. евро. Най-голям дял от ръста идва от кредитирането на домакинства и нефинансови предприятия, като се отчита и увеличение при жилищните заеми. Растеж има и при кредитите към държавния сектор и финансовите институции.

Депозитната база също се разширява, като общият размер на депозитите достига почти 100 млрд. евро. Основен принос за това имат депозитите на домакинствата, както и на банкови и държавни институции, докато при част от финансовите предприятия се наблюдава спад.

В същото време леко се увеличава делът на необслужваните кредити. Те достигат малко над 2 млрд. евро и представляват около 2,8% от всички кредити. Нетният им размер също нараства, макар делът им в общия кредитен портфейл да остава сравнително нисък.

Като цяло данните показват растяща активност в банковия сектор, стабилна ликвидност и умерено повишаване на риска по кредитите, съчетано с продължаващо увеличение на депозитите и кредитирането.