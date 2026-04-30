Четвъртък, 30 Април 2026, 19:45
Мъск: „AI може да ни унищожи всички“

Мъск: „AI може да ни унищожи всички“
Източник: БГНЕС
Илон Мъск, изпълнителен директор на Tesla и SpaceX, отправи поредното си остро предупреждение, изкуственият интелект (AI) е или най-големият инструмент на човечеството, или неговата най-голяма заплаха. По време на показанията си в съдебния процес срещу OpenAI в Оукланд, Калифорния, той беше категоричен: „Тази технология може да ни унищожи всички“.
 

Мъск призова човечеството да се стреми към надеждно бъдеще, вдъхновено от „Стар Трек“, вместо да допусне мрачните сценарии от филмите за „Терминатор“. Според него AI вече превъзхожда повечето хора по възможности, а в рамките на пет години ще надмине интелектуалния капацитет на цялото човечество. Той вярва, че единственият безопасен път е постигането на симбиоза между човека и машината, за да се гарантира, че AI ще работи в полза на хората.

 

Пред съда Мъск атакува OpenAI – компанията, която самият той съоснова през 2015 г. Според него проектът се е отклонил драстично от първоначалната си нестопанска мисия за създаване на AI в полза на човечеството и се е фокусирал изцяло върху търговския успех. Мъск сподели, че е бил дълбоко обезпокоен още след разговорите си със съоснователя на Google Лари Пейдж, чиято утопична визия за AI, по думите му, напълно игнорира сериозните рискове пред света.

 

OpenAI категорично отхвърля обвиненията, заявявайки, че делото е продиктувано от завист и съжаление за пропуснати възможности. „Сега сме тук, защото г-н Мъск в момента се конкурира с OpenAI“, заяви Бил Савит, старши юрисконсулт на компанията, по време на встъпителното си изявление. Според защитата действията на Мъск не са проява на загриженост за общественото благо, а опит за дискредитиране на пряк конкурент.

