Банкси провокира Лондон с нова статуя на площада Ватерло

След като статуята привлече тълпи от любопитни минувачи, Банкси потвърди авторството си, публикувайки видеоклип в профила си в Instagram. Творбата е поставена стратегически пред позлатената скулптура на Атина на фасадата на клуб „Атенеум“.

Джеймс Пийк, създател на подкаст поредицата на BBC „Историята на Банкси“, коментира, че детайлите в скулптурата са символични – властният мъж е изобразен в разцвета на силите си, но знамето, което закрива погледа му, го кара буквално да изглежда, сякаш ще падне от пиедестала. „Банкси постигна още един фантастичен удар... позиционирането му е абсолютно нокаутиращо“, смята Пийк. „Ние трябва да се изправим пред факта, че Великобритания има имперска история, пълна с експанзии, и част от това е и един вид краен национализъм, който Банкси абсолютно ненавижда. Всяко негово произведение е кампания“, обяснява той.

Това не е първата изненада на художника в Лондон през последната година. През декември в Бейсуотър се появи стенопис на две деца, а през септември Банкси потвърди, че е автор на сцената в комплекса на Кралския съд – протестиращ с опръскан с кръв плакат пред погледа на съдия. През 2024 г. художникът създаде и цяла поредица от животни в покрайнините на британската столица, включваща коза, слонове, горила и други екзотични видове.

Всички тези произведения биват инсталирани тайно, а авторството им се потвърждава впоследствие чрез профила на Банкси в Instagram. Творбите се появяват както на частни сгради, така и на обществени места, и често биват тълкувани като политически манифести. Обикновено, скоро след появата им, те биват премахвани от властите.