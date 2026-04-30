Харпвикен подчерта, че в период на засилващи се глобални конфликти и натиск върху международното сътрудничество, ролята на Нобеловата награда за мир е по-ключова от всякога. „Тя е още по-важна в контекста на времето, в което живеем“, заяви той.

Правото да издигат кандидатури имат хиляди лица по света, включително членове на правителства и парламенти, държавни ръководители, университетски преподаватели и предишни носители на отличието.

Сред публично споменаваните имена е това на президента на САЩ Доналд Тръмп. Лидери от Камбоджа, Израел и Пакистан твърдят, че са подали негови номинации. От комитета обаче напомнят, че процедурата е строго поверителна за срок от 50 години и официално потвърждение няма. Важно е да се отбележи, че самата номинация не означава подкрепа от страна на журито.

Други популярни имена в публичното пространство включват Юлия Навална – съпруга на покойния опозиционен лидер Алексей Навални, Папа Лъв, както и суданската доброволческа организация Emergency Response Rooms.

Наред с обявяването на броя на кандидатите, секретарят на комитета изрази сериозна загриженост за състоянието на носителката на наградата за 2023 г. Наргес Мохамади. Според близките ѝ, тя се намира в затвор в Иран, а здравето ѝ се влошава след прекаран инфаркт. Случаят ѝ привлича нарастващ международен натиск за нейното незабавно освобождаване.

Тазгодишният лауреат ще бъде обявен на 9 октомври, а традиционната церемония по връчването на наградата ще се състои на 10 декември.