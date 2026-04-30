Попадането на страната ни в групата на „проблематичните“ държави не е изолирано събитие, а резултат от хронични процеси, които системно ерозират медийната среда от години. Докато в северните и западните части на Европа свободата на печата остава стълб на стабилността, в нашия регион тя се превръща в крехка конструкция, подложена на постоянен натиск, който едновременно е политически, икономически и институционален.

Проблемът има три лица, които често се преплитат в едно цяло, задушаващо независимите гласове. Първото е дълбокото политическо влияние, което се проявява още при формирането на регулаторните органи. Когато назначенията в институциите, отговорни за медийната среда, се превръщат в политически пазарлък, обществените медии губят капацитета си да бъдат обективен коректив, превръщайки се по-скоро в говорители на властта.

Второто лице е икономическото притежание. В една малка държава като България, където собствениците на големи медийни групи рядко се ограничават само до журналистиката, редакционната политика се оказва пряко зависима от интересите им в други сектори като строителството, енергетиката или търговията. Това създава среда, в която истината се дозира според бизнес нуждите на собственика, а не според обществения интерес.

Третият, и може би най-опасен стълб на натиска, е физическият и институционален тормоз. Макар директните заплахи от ерата на предходни управления да са еволюирали, те не са изчезнали, а само са променили формата си. Особено тревожна е появата на т.нар. дела „шамари“ – стратегически съдебни искове, целящи да изтощят финансово и психически разследващите журналисти. Този феномен създава „охлаждащ ефект“, при който страхът от унищожителни съдебни процеси принуждава редакциите към автоцензура. В провинцията журналистите са още по-изолирани, често изправени сами срещу местни феодали или корумпирани структури, без реална защита от държавните институции, които демонстрират тревожна липса на воля за разследване на посегателствата.

Важно е обаче да разберем, че това не е само „проблем на журналистите“. Всеки път, когато една разследваща история бъде спряна от съда или самоцензурирана, гражданинът губи контрол върху публичните средства. Липсата на критична журналистика означава липса на надзор върху обществените поръчки, инфраструктурните проекти и бюджетните харчове.

Така корупцията, която остава скрита поради липсата на медиен натиск, се превръща в преки загуби за всеки данъкоплатец – от разбитите пътища до некачественото здравеопазване. Свободната медия е единственият ефективен механизъм за отчетност, а когато тя бъде обезсилена, обществото губи правото си да изисква отговорност от управляващите.

В контекста на съвременните технологии, битката за свобода става още по-сложна. В среда, в която доверието в основните медии е ерозирало, се отваря опасен вакуум, който веднага бива запълнен от дезинформация и пропаганда. В свят, в който изкуственият интелект може да генерира фалшиви новини и дийпфейк видеа за секунди, критичното мислене на гражданите е единствената им защита. Когато журналистиката е слаба, хората спират да вярват на факти и започват да се доверяват на алгоритми, които често обслужват крайни и радикални интереси. Тази „инфодемия“ прави демокрацията още по-уязвима, защото тя вече не се бори само с политическа цензура, а с хаос от дезинформация, който размива границата между истина и лъжа.

Въпреки тази мрачна картина, съществуват индикации за съпротива. В България се наблюдава възход на независими платформи и нишови разследващи проекти, които оцеляват чрез дарения от читатели, превръщайки се в своеобразна „партизанска“ журналистика. Този модел на финансиране, директно от гражданите, е един от малкото начини да се гарантира независимост от политическите и корпоративни кукловоди. Сравнявайки ни с наши съседи от региона, се вижда, че тенденциите не са еднакви – докато едни държави успяват да обърнат посоката на регрес, други затъват. Това доказва, че пътят напред не е предопределен.

За да излезем от „проблематичната“ група, са необходими конкретни, системни стъпки. Първо, пълна прозрачност на медийната собственост, за да знае всеки потребител кой стои зад конкретния източник на информация. Второ, законодателни реформи, които да криминализират и ограничат делата „шамари“, защитавайки правото на обществен дебат. Трето, сериозна държавна политика за медийна грамотност, която да учи гражданите да разпознават манипулациите в ерата на изкуствения интелект.

Борбата за медийна свобода не е борба за рейтинг или професионален престиж, а битка за доверието, без което всяко общество, колкото и развито да е технологично, е обречено на разпад. Докато журналистиката в България не се превърне в щит срещу корупцията, а не в нейна жертва или съучастник, страната ще продължи да се лута в периферията на европейските демократични стандарти.