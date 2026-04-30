Реклама / Ads
Четвъртък, 30 Април 2026, 23:40
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 950 | НОВИНИ

Край на рекордната блокада: Конгресът на САЩ осигури финансиране за ключови структури

Редактор: Frognews
След повече от два месеца на несигурност, Конгресът на САЩ одобри законопроект за финансиране на по-голямата част от Министерството на вътрешната сигурност, слагайки край на рекордна частична бюджетна блокада.
 

След като мярката премина успешно през Сената, тя бе гласувана и от Камарата на представителите, като сега предстои да бъде подписана от президента Доналд Тръмп. Одобрените средства осигуряват нормалното функциониране на ключови агенции до края на финансовата година – 30 септември.

 

С това решение се слага точка на 75-дневния период на недостиг на средства, който започна на 14 февруари и се превърна в най-дългото прекъсване на финансиране в историята на министерството. Гласуването се състоя само часове преди изтичането на критичния срок, след като министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин предупреди, че наличните извънредни средства за заплати са на привършване.

 

Възстановяването на редовното финансиране позволява на критични структури като Федералната агенция за управление при извънредни ситуации (FEMA), Бреговата охрана, Администрацията за транспортна сигурност (TSA) и Сикрет сървис да възобновят пълноценната си работа.

 

Въпреки пробива, политическата криза не е напълно преодоляна. Законопроектът не предвижда нови средства за Имиграционната и митническа служба (ICE) и Граничния патрул, които остават извън споразумението поради задълбочаващия се партиен спор.

 

Противостоянието е резултат от исканията на демократите за налагане на ограничения върху операциите на „чувствителни места“ и промяна в протоколите за работа на служителите, които бяха категорично отхвърлени от републиканците. С отказа от включване на тези спорни точки в сделката, ключовият въпрос за имиграционния контрол и охраната на държавната граница остава „замразен“, а политическият дебат по темата – нерешен.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 