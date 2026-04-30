За първи път! Куче-водач в парламента

Присъствието на кучето в сградата на властта е ясен знак за напредъка на страната ни по отношение на достъпността и равнопоставеното участие на хората с увреждания в политическия процес.

Иван Янев е изтъкнат учен, общественик и автор с впечатляваща биография. Губи зрението си едва на 6-годишна възраст след инцидент, но това не спира амбициите му.

Той е доктор по история от СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава множество магистърски степени, включително по публична администрация, педагогика и спортен бизнес.

Автор е на редица научни трудове за Втората световна война, както и на няколко романа като „Феникс“ и „Симаргал“.