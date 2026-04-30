Очакванията на украинците за края на войната



По-конкретно, социолозите установиха, че само 17% от украинците очакват войната да приключи през лятото на 2026 г. Други 14% очакват тя да приключи до края на годината (есен-зима), което означава, че общо 31% вярват, че боевете ще приключат до края на 2026 г.

Същевременно проучването показва, че почти половината (48%) очакват завършване през следващата 2027 г. (като 38% от анкетираните казват втората половина на 2027 г.). Както и преди, значителен дял (21%) остава нерешен по въпроса.



Проучването показва, че през април продължава да се наблюдава негативна тенденция, като се отчита намаляване на дела на тези, които са готови да търпят войната толкова дълго, колкото е необходимо.

По-конкретно, докато в началото на март тази цифра е била 54%, до края на април тя се е повишила до 48%. Други 4% са готови да издържат една година, което означава, че общо 52% сега говорят за относително дълъг период (в сравнение с 57% през март).

В същото време делът на тези, които са готови да издържат за кратък период (от няколко месеца до шест месеца), не се е променил – 28% през март и 29% през април.

Въпреки това, както отбелязват социолозите, се наблюдава тенденция към нарастваща несигурност: ако през март 16% не можеха да отговорят на този въпрос, сега са 19%.

Какво сте готови да жертвате в името на мира?

Както отбелязват изследователите, сред онези, които са готови да толерират само кратък период, значителна част категорично отхвърлят неприемливите искания за мир. Например, 44% от тях смятат предложението за размяна на Донбас срещу гаранции за сигурност от САЩ и Европа за абсолютно неприемливо. Подобна ситуация се наблюдава и сред онези, които са неопределими относно своя „граница на безопасност“ – 49% от тях категорично отхвърлят подобно предложение. (За сравнение, сред онези, които са готови да толерират толкова дълго, колкото е необходимо, 69% категорично отхвърлят предложението.)

Също така, 57% от анкетираните смятат за категорично неприемливо прехвърлянето на цялата Донецка област под руски контрол в замяна на гаранции за сигурност.

В същото време 36% са готови да направят подобна отстъпка (въпреки че повечето от тях признават, че това е трудно условие). Други 7% не са решили.