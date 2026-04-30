НОВИНИ
Сняг затрудни движението на прохода „Петрохан“
Сняг заваля на прохода „Петрохан“. Зимната обстановка изненада шофьорите в края на април. По трасето вече работи снегопочистваща техника заради усложнените условия за движение.
Снегорини са изпратени по пътя, а на места настилката е хлъзгава, с намалена видимост. Шофьорите, които са преминали към летни гуми, трябва да бъдат особено внимателни.
Отговорните служби предупреждават, че времето в планинските райони може да се променя рязко, а зимни условия са възможни въпреки напредналия сезон.
Препоръчва се преди пътуване през прохода да се провери актуалната пътна обстановка и да се кара с повишено внимание и съобразена скорост.
