Реклама / Ads
Четвъртък, 30 Април 2026, 19:47
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
НОВИНИ

Сняг затрудни движението на прохода „Петрохан“

Редактор: Frognews
Сняг заваля на прохода „Петрохан“. Зимната обстановка изненада шофьорите в края на април. По трасето вече работи снегопочистваща техника заради усложнените условия за движение.
 

Снегорини са изпратени по пътя, а на места настилката е хлъзгава, с намалена видимост. Шофьорите, които са преминали към летни гуми, трябва да бъдат особено внимателни.

 

Отговорните служби предупреждават, че времето в планинските райони може да се променя рязко, а зимни условия са възможни въпреки напредналия сезон.

 

Препоръчва се преди пътуване през прохода да се провери актуалната пътна обстановка и да се кара с повишено внимание и съобразена скорост.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 