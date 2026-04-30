Почистват шахти по Южната дъга в София

Столичната община започва почистване на дъждоприемните шахти по Южната дъга на Софийския околовръстен път. Паралелно се отстраняват натрупаните наноси от кал, пясък и остатъци от зимни обработки, съобщиха от пресцентъра на общината.
 

В участъка от „Самоковско шосе“ до бул. „Черни връх“ (северен локал) е планирано почистването на 378 дъждоприемни шахти. В следващ етап предстои да бъдат почистени още толкова шахти и в отсрещното платно.

 

Профилактиката, насочена към осигуряване на нормалната проводимост, включва почистване на вертикалната част на шахтите. Отводняването се влияе от редица фактори, сред които метеорологичните условия, видът на пътната настилка, конфигурацията на терена, както и състоянието и капацитетът на канализационната мрежа.

 

Засилен контрол на терен осъществява Столичният инспекторат, посочват от Столичната община, като същевременно призовават водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъците, където се извършват дейности.

