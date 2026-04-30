Според данните по делото автомобилът се е движел с изключително висока скорост – първоначално около 200 км/ч, а по обвинителния акт – около 163 км/ч, при разрешени 50 км/ч. По време на управлението на автомобила младежът е употребил райски газ, като е държал бутилка и е вдишвал газта чрез балони, поставени в скута му.

При катастрофата загина 65-годишният сирийски лекар Иса Али, който се е возил в автобуса. Четирима души – шофьорът и кондукторът на автобуса, както и двама пътници от автомобила – получиха средни телесни повреди.

Съдът е конституирал като частни обвинители роднина на загиналия и пострадалите по делото.

Един от тежко пострадалите – 66-годишният шофьор на автобуса Стефан Петров – разказа пред Нова телевизия, че в момента на удара е бил спрял на червен светофар и е чакал сигнал за потегляне. Той си спомня само силния удар и описва случилото се като внезапно и непредотвратимо. След инцидента той е откаран в болница с множество травми и е изпаднал в медикаментозна кома.

В последната си дума пред съда Виктор Илиев е изразил съжаление и съболезнования към близките на загиналия и пострадалите, като е заявил, че не е искал да се стигне до трагедията.