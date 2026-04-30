Джиро д'Италия затваря пътища в 7 области през май

Първият етап на 8 май ще се проведе на територията на област Бургас, като стартът е в Несебър в 14:00 часа. Маршрутът преминава по главния път I-9 през района на Ахелой и Поморие, покрай квартал „Сарафово“ и влиза в Бургас, където трасето продължава по градската улична мрежа. След това състезателите се насочват на юг по пътя Бургас – Созопол, преминават през курортни зони като Дюни и Каваци, достигат Созопол и се връщат обратно към Бургас, където финалът е предвиден около 17:00 часа.

На 9 май вторият етап ще премине през четири области – Бургас, Сливен, Ямбол и Велико Търново. Началото отново е в Бургас в 12:00 часа, откъдето колоездачите ще се отправят към Айтос, Карнобат и Сливен, след което маршрутът продължава през прохода „Вратник“ към Елена и Лясковец, за да достигне финала в Велико Търново около 17:00 часа.

Третият етап на 10 май ще обхване областите Пловдив, Пазарджик и София. Стартът е в Пловдив в 13:00 часа, като трасето преминава по пътя Пловдив – Пазарджик – Костенец, след което продължава през Боровец и Самоков към София. Финалът е планиран пред Храм-паметник „Свети Александър Невски“ около 17:00 часа.

От АПИ уточняват, че движението ще бъде регулирано от „Пътна полиция“, като целта е да се гарантира безопасното преминаване на състезателите и минимално въздействие върху трафика.