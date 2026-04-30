62% от българите: Преходът към еврото минава гладко

В същото време 66% очакват еврото да доведе до по-висока инфлация в България. Едва 21% вярват, че то ще помогне за стабилността на цените.

По отношение на ефекта за страната 47% виждат ползи, а 44% имат притеснения. Лично за себе си 46% очакват положително влияние, докато 42% предвиждат негативни последици.

В отделен доклад на Европейската комисия се препоръчва българските власти да засилят контрола върху цените. Целта е да се избегне необосновано поскъпване и да се гарантира спазването на правилата за защита на потребителите и конкуренцията.

Комисията съветва наблюдението на цените да бъде продължително и интензивно. Предлага се и удължаване на двойното обозначаване на цените до една година след началото на прехода. Освен това се обсъжда въвеждането на доброволни правила за бизнеса.

Според доклада добрата комуникация и информираността на обществото са ключови за плавното преминаване към еврото.