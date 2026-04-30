НОВИНИ
"Щъркелов сняг" затрупа цъфнали дръвчета
Силен снеговалеж започна в по-високите части на Троянско, където дъждът се обърна в сняг на над 1100 метра надморска височина. Цветята и цъфналите дръвчета в Балкана побеляха, съобщава Нова телевизия.
Прогнозата е валежът да продължи до късно през нощта и в ранните часове в петък.
По-рано днес бе съобщено, че сняг вали на хижа Пършевица във Врачанско.
От "Метео Балканс" предупреждават, че е възможно в по-високите квартали на София също да завали сняг.
Сняг се очаква още в района на Драгоман, Трънско и Пернишко.
