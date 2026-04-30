Четвъртък, 30 Април 2026, 19:46
Прокуратурата иска 20 г. затвор за Виктор Илиев за катастрофата в София

Прокуратурата иска 20 г. затвор за Виктор Илиев за катастрофата в София
Прокуратурата поиска 20 години затвор за 21-годишния Виктор Илиев за тежката катастрофа с автобус на градския транспорт в София. Делото се разглежда по съкратената процедура, след като подсъдимият призна вината си. Това означава, че евентуалната му присъда ще бъде намалена с една трета. Решението на съда се очаква.
 

Инцидентът е от нощта на 15 август 2025 г. Според обвинението Илиев е шофирал с изключително висока скорост и съзнателно е поел висок риск. Той е обвинен в умишлено причиняване на смърт и средни телесни повреди – престъпление, определено като „особено тежко“.

 

По данни на разследването младият шофьор тръгнал към кв. „Факултета“, за да покаже автомобила на своя приятелка. В колата имало още трима души. По време на движението пътниците неколкократно го молели да намали скоростта, но той не реагирал. Освен това вдишал два балона с райски газ.

 

Малко преди 2:00 ч. автобус от градския транспорт спрял на червен светофар на бул. „Възкресение“. Илиев се движел по бул. „Константин Величков“ със скорост около 200 км/ч. Той изгубил контрол над автомобила, напуснал платното, преминал през трамвайните релси и се врязал в спрелия автобус със скорост 163 км/ч при разрешени 50 км/ч.

 

При удара загина 61-годишният лекар от Спешна помощ д-р Иса Али, който пътувал в автобуса. Пострадаха още седем души. Шофьорът на автобуса излезе от кома, но остава в тежко състояние.

 

Първоначално обвинението беше за причиняване на смърт по непредпазливост, но впоследствие е променено на умишлено престъпление. Според прокуратурата Илиев е преминавал на червено и не е направил опит да намали.

 

Той е имал шофьорска книжка от по-малко от две седмици и вече е бил санкциониран многократно за нарушения на пътя.

Софийският градски съд го остави в ареста, а книжката му е отнета. Разследването е проведено от СДВР под ръководството на Софийската градска прокуратура.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Мъск: „AI може да ни унищожи всички“ 0| 325 | Мъск: „AI може да ни унищожи всички“ Сбогом на визионера: Крейг Вентър и светът, който той пренаписа 1| 461 | Сбогом на визионера: Крейг Вентър и светът, който той пренаписа За първи път! Куче-водач в парламента 1| 478 | За първи път! Куче-водач в парламента 7,7% нагоре: Печалбите на банките продължават да растат 0| 463 | 7,7% нагоре: Печалбите на банките продължават да растат

НАЙ-ЧЕТЕНИ
ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент 16| 12859 | ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент
Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение 15| 8814 | Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение
Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават 6| 8789 | Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават
Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед 0| 5532 | Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед
Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп 15| 5394 | Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп
България е в Топ 4 по ръст на цените на горивата в ЕС. Какво се случва в Германия и Франция 4| 5136 | България е в Топ 4 по ръст на цените на горивата в ЕС. Какво се случва в Германия и Франция
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 7| 4718 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп 8| 3893 | Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп
