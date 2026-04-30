Инцидентът е от нощта на 15 август 2025 г. Според обвинението Илиев е шофирал с изключително висока скорост и съзнателно е поел висок риск. Той е обвинен в умишлено причиняване на смърт и средни телесни повреди – престъпление, определено като „особено тежко“.

По данни на разследването младият шофьор тръгнал към кв. „Факултета“, за да покаже автомобила на своя приятелка. В колата имало още трима души. По време на движението пътниците неколкократно го молели да намали скоростта, но той не реагирал. Освен това вдишал два балона с райски газ.

Малко преди 2:00 ч. автобус от градския транспорт спрял на червен светофар на бул. „Възкресение“. Илиев се движел по бул. „Константин Величков“ със скорост около 200 км/ч. Той изгубил контрол над автомобила, напуснал платното, преминал през трамвайните релси и се врязал в спрелия автобус със скорост 163 км/ч при разрешени 50 км/ч.

При удара загина 61-годишният лекар от Спешна помощ д-р Иса Али, който пътувал в автобуса. Пострадаха още седем души. Шофьорът на автобуса излезе от кома, но остава в тежко състояние.

Първоначално обвинението беше за причиняване на смърт по непредпазливост, но впоследствие е променено на умишлено престъпление. Според прокуратурата Илиев е преминавал на червено и не е направил опит да намали.

Той е имал шофьорска книжка от по-малко от две седмици и вече е бил санкциониран многократно за нарушения на пътя.

Софийският градски съд го остави в ареста, а книжката му е отнета. Разследването е проведено от СДВР под ръководството на Софийската градска прокуратура.