Руските медии съобщиха по-рано, че операторите изпращат съобщения до жителите на Москва и Санкт Петербург относно временни ограничения на мобилния интернет и медийните услуги. Очаква се тази ситуация да продължи от 5 до 9 май.

Според Downdetector и Sboy.rf, рязкото увеличение на оплакванията е започнало около 8:00 ч. сутринта на 5 май. За прекъсвания са докладвани потребители на MTS, T2, Megafon, Beeline и Yota, като жителите на T2 в Московска област също съобщават за проблеми.

Мобилните оператори вече започнаха да изпращат съответните съобщения до абонатите, като им препоръчват да използват Wi-Fi и да активират VoLTE.

Според недоволни руснаци, дори уебсайтове от така наречените „бели списъци“, за които е било обещано да останат достъпни по време на блокадата, не работят. Те включват държавни служби, търсачката Yandex и руските социални медии.

Това не е първият път, когато мобилният интернет е спрян в Москва и Санкт Петербург преди 9 май; услугата беше прекъсната и миналата година. Руските власти тогава заявиха, че „това е било очаквано“ и че проблемите са свързани с подготовката за парада за Деня на победата.

Припомняме, че след нахлуването в Украйна, руските власти затегнаха контрола си върху интернет. По-конкретно, Facebook, Instagram, Discord и редица други популярни уебсайтове бяха блокирани. Властите също така масово премахват VPN услуги и глобяват тези, които ги използват.

През юли 2025 г. в Русия беше пусната нова платформа: VK messenger Max, която наподобява китайския WeChat.

Приложението има достъп до микрофона, камерата, геолокацията, контактите и файловете на потребителя; освен това се наблюдава от разузнавателните служби.

По-късно властите наложиха Max да бъде предварително инсталиран на всички нови устройства, продавани в Русия. Държавните служители, учителите и учениците са длъжни да използват платформата.