Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ

Украинските дронове с голям обсег вече могат да поразяват цели на дълбочина от 1600 километра в руска територия, покривайки една четвърт от територията на страната. Според Bloomberg, тези дронове редовно достигат до Уралските планини и населените райони, където войната се възприема като далечен проблем.
 

На 25 април в Екатеринбург беше ударена многоетажна жилищна сграда - първите щети в града след пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г. От началото на април властите временно преустановиха дейността на местното летище пет пъти, в отговор на заплахи от дронове.

 

„Беше шок. Въпреки че никой не беше убит, хората най-накрая осъзнаха, че градът вече не е дълбоко в тила.“, каза Владимир, жител на Екатеринбург.

 

Изданието отбелязва, че този удар има символично значение за Екатеринбург, който преди това се смяташе за извън обсега на войната. Градът се намира от източната страна на Урал, на приблизително 1700 километра от украинската граница, а по време на Втората световна война, е служил като тилова база, където са били преместени фабрики от съображения за сигурност, тъй като градът е бил смятан за извън обсега на атаки от Европа.


Блумбърг подчертава, че тъй като войната на фронтовата линия е достигнала патова точка, дроновете играят все по-важна роля. И двете страни сега нанасят взаимни удари по градовете си със стотици дронове дневно.

 

Междувременно Украйна става все по-ефективна в кампанията си, като атакува руски петролни рафинерии, заводи за торове и пристанища, използвани за износ на енергия, намалявайки приходите на Кремъл и ограничавайки способността му да печели от по-високите цени, причинени от конфликта в Близкия изток.

 

Президентът Володимир Зеленски обяви, че Киев планира да разшири ударите си на далечни разстояния. Той заяви, че Украйна вече е способна да нанесе удари по Русия от разстояние над 1500 километра.

 

„Това прави една четвърт от руската територия – където живее повече от 70% от населението – достъпна за украински дронове.“

 

Украйна също така атакува няколко самолета Су-57 и Су-34 в руската авиобаза Шагол в Челябинска област. Регионът се намира в Южен Урал, близо до границата с Казахстан, и е на приблизително 1500-1700 километра от Украйна. Челябинск остава важен център за руската металургична, военна и аерокосмическа промишленост. Според Федералната агенция за въздушен транспорт обаче градът е редовно атакуван от украински дронове от началото на април.

 

Миналата седмица дронове също предизвикаха пожар и повредиха инсталация за първична преработка в нефтопреработвателната рафинерия „Пермнефтегаз-Инженерный завод“ на „Лукойл“ в Пермски край, друг уралски регион, на около 1500 километра от границата.

