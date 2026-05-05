Градовете ни се нагряват значително повече от околните райони заради ефекта „градски топлинен остров“. Бетонът, асфалтът и сградите задържат топлина и повишават температурите в централните части с няколко градуса. За справяне с този проблем японските градове използват системи за суха охлаждаща мъгла, разположени по търговски улици, площади и гари. Те създават „охлаждащи коридори“ за пешеходци, като понижават усещаната температура с около 2–3°C при жеги над 28–30°C.

Тези системи са модерна версия на традицията „Учимидзу“ – древното японско изкуство за ръчно поливане на улиците с вода за охлаждане. Днес тази практика е превърната в технологично решение, което използва високо налягане за разпръскване на микрокапчици. Принципът е физичен: когато водата се изпарява, тя извлича топлина от околната среда, което директно понижава температурата на въздуха. Това е изключително енергийно ефективен метод, който консумира до 20 пъти по-малко енергия от конвенционалните климатични инсталации.

В градове като Токио и Осака тези системи не са изолирани инсталации, а част от цялостна политика. Те често работят с интелигентно управление, включващо сензори за температура, влажност и вятър, така че да се активират само при нужда. В някои райони на Киото тези технологии се комбинират с увивна растителност, като например глициния, за да се постигне двоен ефект, естествена сянка и изпарително охлаждане. Важен фактор за устойчивостта на тези проекти е и използването на рециклирана вода.

За България този опит е особено приложим. Климатичната ни ситуация показва трайна тенденция към затопляне и по-чести горещи вълни, а ефектът на градския топлинен остров е осезаем в големите ни градове. Показателен пример е София, където през август 2018 г. е отчетена разлика от 6–8°C между централните застроени зони и по-зелените периферии.

В българския контекст системи за охлаждаща мъгла биха могли да се внедрят успешно в зони с интензивен пешеходен трафик и малко естествена сянка. В София това са булевард „Витоша“, площад „Славейков“ и районите около НДК. В Пловдив подходящи локации са квартал „Капана“, главната улица и пространството около Римския стадион, които често остават празни в най-горещите часове. Във Варна системите биха били полезни по пешеходната зона в центъра и крайбрежните алеи, където дори близостта до морето не е достатъчна в безветрени дни.

Разбира се, внедряването на тези технологии изисква внимателно планиране. Ефективността им зависи от управлението на водата и интегрирането им с други мерки, като засаждане на дървета и използване на отразяващи топлината материали. Когато се комбинират с дългосрочни планове за озеленяване, системите за суха мъгла могат да превърнат градските центрове в по-приветлива среда, която остава достъпна и приятна за всички дори в най-горещите дни на годината.



Статията е част от поредицата „Добри примери от Япония“, подготвена за Климатека със съдействието на неправителствената организация KyoLink.