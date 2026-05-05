Румъния получава 2,62 млрд. евро по четвъртото плащане от НПВУ

Румъния ще получи пълния размер на четвъртото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Министърът на европейските проекти и инвестиции Драгош Пъслару обяви сумата от 2,62 млрд. евро. Това е първото изцяло одобрено искане за страната от 2021 г. насам, след като Европейската комисия налагаше различни удръжки при предишните траншове.
 

Министърът потвърди новината след среща с координаторката по НПВУ Селин Гауер. Румъния е изпълнила всички необходими цели и етапи за този транш. Общата стойност на румънския план възлиза на 21,41 млрд. евро под формата на грантове и заеми. Властите планират да внесат искането за петото плащане през юни.

 

„Тази сутрин имах среща със Селин Гауер. Имаме потвърждение за изпълнение на целите и етапите от четвъртото искане за плащане, така че ще имаме чисто искане от 2,62 млрд. евро по компонента безвъзмездни средства, което ще бъде официализирано в следващия период.

 

Страната успя да възстанови и 350 млн. евро, задържани по третото плащане. Тези средства бяха блокирани заради забавяне на важни реформи. Те включват промени в специалните пенсии и управлението на държавните предприятия. Реформите в енергетиката и транспорта също бяха част от изискванията на Брюксел. За сравнение, България получи второ плащане по ПВУ, но част от средствата останаха блокирани.

 

Румъния договори и допълнително финансиране от Норвегия и страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП). Общата сума на тази помощ е 497,6 млн. евро. Лихтенщайн и Исландия също участват в този механизъм. Румънското съфинансиране по тези проекти е в размер на 15 на сто. Това се равнява на 68,6 милиона евро от националния бюджет.

 

„Ще разполагаме с тази сума от половин милиард, състояща се от 291,6 милиона евро от норвежката страна и 304 милиона евро от страна на ЕИП. Това са брутните вноски, като нетните вноски са 243 милиона евро от Норвегия и 254 милиона евро от ЕИП.

 

„Това е много важен момент, защото от норвежките фондове ще можем да финансираме зеления преход, културата, правосъдието, вътрешните работи, местното развитие, институционалното сътрудничество и увеличаването на административния капацитет, научните изследвания и иновациите, и всички тези неща са много важни за Румъния“

 

Въпреки тези успехи, страната е изправена пред сериозни рискове. Политическата криза може да доведе до загуба на 26 млрд. евро от НПВУ. Повече от 10 млрд. евро вече се считат за застрашени. Същевременно публичният дълг на Румъния достигна 60,2% от БВП през ноември 2025 г. Този показател превишава допустимия европейски праг от 60%.

 

Централната банка на Румъния предприе спешни мерки за защита на националната валута. През март 2026 г. институцията похарчи над 1 млрд. евро за стабилизиране на пазара. Валутните резерви на страната обаче остават на рекордно високи нива. Те възлизат на 67 млрд. евро, а заедно със златото достигат 80 млрд. евро.

 

Икономическият анализатор Адриан Негреску изразява загриженост относно бъдещето. Той предупреждава, че изплащането на дълга ще бъде голямо предизвикателство през 2026 г. Забавянето на икономическия растеж допълнително усложнява финансовата ситуация.

 

