Милиони британци излизат на избори на 7 май: Идва ли краят на двупартийния модел

Найджъл Фараж, лидер на Reform UK Източник: БГНЕС
На 7 май милиони избиратели в Шотландия, Уелс и Англия ще гласуват на ключови избори. Те ще определят управлението на големи части от Обединеното кралство и могат да нанесат сериозен удар върху политическото бъдеще на министър-председателя сър Киър Стармър, пише Financial Times. Очаква се вотът да потвърди разпадането на традиционния двупартиен модел и преминаването към по-фрагментирана, многопартийна система.
 

Лейбъристите и Консерваторите, които десетилетия наред доминират британската политика, вероятно ще претърпят тежки загуби. В Шотландия всичко е на карта, като Шотландската национална партия води в социологическите проучвания и заявява, че ще използва нов мандат, за да поднови усилията за независимост. В Уелс дългогодишното управление на лейбъристите е застрашено от Plaid Cymru и Reform UK, а в Англия партията на Стармър се готви за значителни загуби в хиляди местни съвети.

 

По-малките партии като Reform, Зелените, SNP, Plaid Cymru и Либералдемократите се надяват да увеличат влиянието си за сметка на двете големи сили, които са изправени пред сериозен изборен удар. Но най-големият залог е бъдещето на самия Стармър.

 

Той вече е силно непопулярен сред избирателите, а вътрешнопартийното напрежение расте. Ако лейбъристите се представят слабо в Шотландия, загубят властта в Уелс и претърпят тежки загуби в Англия, натискът върху него да се оттегли ще се засили значително. Въпреки това той твърди, че ще продължи да води партията, макар че в редиците ѝ няма ясен негов наследник, а потенциалните кандидати имат свои слабости.

 

Консерваторите също се очаква да понесат сериозни загуби, въпреки че лидерът им Кеми Бейдънок засега изглежда стабилна на поста си. В същото време партията Reform на Найджъл Фараж се очаква да спечели значителен брой места и да затвърди възхода си, макар че подкрепата ѝ в последните седмици леко спада. Зелените също се очертават като едни от големите печеливши, особено в градските райони, където привличат избиратели от лейбъристите. Либералдемократите са критикувани, че не се възползват достатъчно от политическата ситуация, но очакват нови успехи.

 

В Уелс се очаква край на дългогодишното управление на лейбъристите, като Plaid Cymru и Reform предлагат коренно различни визии за бъдещето – от прогресивен национализъм до твърдо дясна политика. Вероятно никоя партия няма да има мнозинство, което ще наложи коалиционно управление.

 

В Шотландия въпросът за независимостта отново излиза на преден план. Лидерът на SNP Джон Суини заяви, че силен резултат ще бъде тълкуван като мандат за нов референдум, въпреки че британското правителство продължава да отхвърля такава възможност. Дори без пълно мнозинство, SNP може да остане на власт с подкрепа от други партии.

 

В Лондон също се очакват сериозни промени. Макар градът традиционно да подкрепя лейбъристите, резултатите могат да покажат по-раздробена политическа картина. Reform, Зелените, Консерваторите и Либералдемократите се стремят да спечелят позиции, което засилва усещането, че Лейбъристката партия е под натиск на всички фронтове.

 

Като цяло изборите на 7 май могат да пренаредят политическия пейзаж на Великобритания, да отслабят двете традиционни партии и да поставят под въпрос лидерството на министър-председателя.

