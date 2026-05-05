Президентът започва консултации с партиите от 52-рия парламент

Редактор: Красен Бучков
Президентът Илияна Йотова ще проведе днес консултации с всички парламентарни групи в 52-рото Народно събрание. Реалистични са очакванията новото правителство да встъпи в длъжност още в петък.
 

Срещите в сградата на президентството ще бъдат през около час. Първата консултация ще бъде с „Прогресивна България” в 10:30 часа.

 

След края на консултациите в късния следобед изявление ще направи и президентът Илияна Йотова.

 

В сряда е почивен ден, а очакванията са в четвъртък Йотова да връчи първия мандат на „Прогресивна България”.

 

Заявката от партията на Румен Радев е да отидат на „Дондуков” 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това стане, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва още в петък.

 

 

