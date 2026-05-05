"Искам да опровергая някои твърдения, които се ширят в публичното пространство, че 16 самолета са напълно достатъчни и даже са ни много. Някои купували по 14. Ще дам за пример съседни нам страни, по колко изтребители имат, и си задаваме въпроса защо те притежават толкова, а ние ще разчитаме само на 16. Искам да кажа, че една ескадрила изтребители не е достатъчно за охрана на България. Примерно в Турция притежават 240 F-16, 35 Фантома F-4 и очакват Юрофайтери. Общо 315 самолета. Гърция по същия начин, само че френските Рафал - общо 242 самолета. В Румъния имат 60 F-16, очакват и 48 броя F-35. В Полша имат 47 F-16, очакват F-35, общо около 100 самолета. И в Сърбия имат повече от нас. Това очевидно доказва, че една ескадрила не е достатъчна.", обясни Русев по БНТ.

Изтребителите F-16 ще участват в утрешния парад, потвърди генералът. Той допълни, че вече имаме 8 самолета и очакваме още 8. Началникът на ВВС обясни, че в момента България разполага с 6 пилоти, преминали обучение, като се очаква към тях да се присъедини още един.

"По отношение на пилотите на F-16 все още имаме сравнително малко пилоти. Процесът е бавен. Програмите са американски. Пилотите минават пълен курс в Съединените щати. До ноември месец тези пилоти ще станат 12. Тези 6 вече не се приучват на самолета, а го използват като бойно средство. Седмият се върна вчера, очаква бебе и след като мине това хубаво събитие, ще почне да лети и той на новите самолети."

Тази година F-16 няма да влязат на бойно дежурство, допълни Николай Русев.

"И не по причина на българската страна. F-16 трябва да бъде доокомплектован и първият договор да бъде изпълнен на 100%. Когато това се случи, аз ще бъда първи, който ще настоя F-16 да влезе в дежурство, защото пилотите на МИГ-29 изнемогват в момента. Те дават много дежурства, трупат отпуски и компенсации. F-16 наистина ще помогне, ако се включи в дежурство, да го носят съвместно, докато не дойдат и вторите F-16.", обясни пилотът.

Ген.Николай Русев каза още, че от предвидените за закупуване 6 зенитно-ракетни комплекси има договор само за един, като надеждата е останалите да бъдат придобити по европейския механизъм SAFE. Има проект и за 7 радара, като все още за тях няма договори и отново се гледа с надежда към европейските средства.

"Надявам се до 2 години първи зенитно-ракетен комплекс да имаме в България и да не се стопира този проект за купуването на останалите комплекси и на радарите, тъй като е много важно да ги имаме и да подменим старата си техника.", каза още той.

По отношение на документацията всичко е изпълнено от командването на ВВС и Министерството на отбраната. Става въпрос на по-високо политическо ниво да се вземе решение да се подпише договор. Със съответната фирма. Има избрана фирма и за радарите. Процесът е финализиран. Тук говорим вече за финансирането и подписването на договор."

Беше представен и нов клип, чиято основна цел е да мотивира младите хора да се влеят в редовете на ВВС и на българската армия.

"Досега не е правено подобно нещо в България. Положихме много усилия. Един много сериозен екип дойде в България. Джон Дип, световно известен авиационен фотограф с над 1000 часа във въздуха само на изтребители, за да ги снима. Робърт Чирчил, бивши пилот на F-16 и F-22. В момента лети на Боинг 777. И накрая е екипът на Стивън Мот, продуцент на филми като "Джеймс Бонд", "Мисията невъзможна", "Джурасик парк", "Дюнкерк". С едно много сериозно оборудване. Две камери на жироскопични платформи за поне 1 милион долара. Много сериозно оборудване. И интересно беше, че донесоха и контейнер, който се окачва на крилото на самолет, с който е сниман "Топ Гън". Използвахме и него за тези снимки. Така че беше много интересно.", разкри командирът.