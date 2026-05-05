Вторник, 05 Май 2026, 12:51
Омбудсманът Велислава Делчева: Институциите не се справят с увеличението на цените

Редактор: Красен Бучков
Омбудсманът Велислава Делчева заяви, че ще се стреми да регулира законодателната дейност на депутатите, за да се справи с необоснованото увеличение на цените. Тя подчерта, че институциите не се справят с проблема и ще работи за неговото решаване.
 

За високите сметки за ток, получени от много граждани, тя подчерта, че все още никой не е получил обяснение за случилото се: „Няма нещо, което да се е променило и нещата, за съжаление, си останаха такива, каквито са. Бяха направени проверки на електромери и продължават обясненията с различните температури. Хората в голяма част от случаите не получиха никаква компенсация. Очаквам следващата зима да се сблъскаме с поредния такъв проблем.“

 

Имаме информация, че има над 100 иззети коли, взети на лизинг от чужбина и внасяни у нас, след което се оказва, че те са обявени за издирване в друга държава. Нека гражданите закупуват коли от проверени търговци. Трябва „лампичката“ да светва когато цената е твърде ниска. Само с договор с реалната цена може да се иска възстановяване на тази сума. Това разказа пред бТВ омбудсманът Велислава Делчева.

 

Според нея, тази схема е на европейско ниво.

 

„Над 6000 граждани към момента получиха компенсация за различни аварийни ремонти на „Топлофикация“ през зимата. Все още обаче ме притеснява формулата за сградна инсталация. Не се отчита в достатъчна степен индивидуалното потребление на всеки гражданин“, допълни още Делчева.

