За високите сметки за ток, получени от много граждани, тя подчерта, че все още никой не е получил обяснение за случилото се: „Няма нещо, което да се е променило и нещата, за съжаление, си останаха такива, каквито са. Бяха направени проверки на електромери и продължават обясненията с различните температури. Хората в голяма част от случаите не получиха никаква компенсация. Очаквам следващата зима да се сблъскаме с поредния такъв проблем.“

Имаме информация, че има над 100 иззети коли, взети на лизинг от чужбина и внасяни у нас, след което се оказва, че те са обявени за издирване в друга държава. Нека гражданите закупуват коли от проверени търговци. Трябва „лампичката“ да светва когато цената е твърде ниска. Само с договор с реалната цена може да се иска възстановяване на тази сума. Това разказа пред бТВ омбудсманът Велислава Делчева.

Според нея, тази схема е на европейско ниво.

„Над 6000 граждани към момента получиха компенсация за различни аварийни ремонти на „Топлофикация“ през зимата. Все още обаче ме притеснява формулата за сградна инсталация. Не се отчита в достатъчна степен индивидуалното потребление на всеки гражданин“, допълни още Делчева.