Найденов обясни, че фирмите, които са получили парите за превенция на свлачища, не могат да започнат работа, защото нямат нужната документация. По думите на служебния регионален министър свлачището там не е било регистрирано.

Относно предложението да се възстанови стар път с дължина около километър и половина, разположен над свлачищната зона, той обясни, че не може да каже дали може да се ремонтира обходния черен път през планината.

Като основни трудности той посочи терена и факта, че територията, през която преминава, не е държавна собственост.

"Дори и да се направи път там, той ще бъде тесен и най-вероятно еднолентов. Ремонтът на основния път ще отнеме между 6 месеца и 2 години".

По-рано днес представители на хотелиерския бранш в региона се оплакаха, че заради свлачището регионът страда.

„Още с обявяването на бедственото положение започнаха масови откази от почивки. Това е напълно нормална реакция - когато хората чуят свлачище, се активира страхът и те предпочитат да не пътуват“, заяви председателят на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори Росица Старчева.

По думите ѝ проблемът не засяга само курорта Пампорово, а цялата местна икономика - от малките семейни хотели и къщи за гости до доставчиците и услугите в региона. Ограниченият достъп поставя под риск туристическия поток, а оттам и доходите на стотици местни жители.