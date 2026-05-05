Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов
Найденов обясни, че фирмите, които са получили парите за превенция на свлачища, не могат да започнат работа, защото нямат нужната документация. По думите на служебния регионален министър свлачището там не е било регистрирано.
Относно предложението да се възстанови стар път с дължина около километър и половина, разположен над свлачищната зона, той обясни, че не може да каже дали може да се ремонтира обходния черен път през планината.
Като основни трудности той посочи терена и факта, че територията, през която преминава, не е държавна собственост.
"Дори и да се направи път там, той ще бъде тесен и най-вероятно еднолентов. Ремонтът на основния път ще отнеме между 6 месеца и 2 години".
По-рано днес представители на хотелиерския бранш в региона се оплакаха, че заради свлачището регионът страда.
„Още с обявяването на бедственото положение започнаха масови откази от почивки. Това е напълно нормална реакция - когато хората чуят свлачище, се активира страхът и те предпочитат да не пътуват“, заяви председателят на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори Росица Старчева.
По думите ѝ проблемът не засяга само курорта Пампорово, а цялата местна икономика - от малките семейни хотели и къщи за гости до доставчиците и услугите в региона. Ограниченият достъп поставя под риск туристическия поток, а оттам и доходите на стотици местни жители.
