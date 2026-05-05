Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов

Редактор: Красен Бучков
569 млн. лева са били осигурени за укрепване на републиканската пътна мрежа и превенция на свлачищата в страната още през 2019 г. Част от тях са раздадени авансово. Къде са те към този момент, трябва да кажат полицията и прокуратурата, разкри служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов пред Нова телевизия. Той определи случилото се край Смолян като трагедия, защото хората от града нямат връзка с Пампорово.
 

Найденов обясни, че фирмите, които са получили парите за превенция на свлачища, не могат да започнат работа, защото нямат нужната документация. По думите на служебния регионален министър свлачището там не е било регистрирано.

Относно предложението да се възстанови стар път с дължина около километър и половина, разположен над свлачищната зона, той обясни, че не може да каже дали може да се ремонтира обходния черен път през планината.

 

Като основни трудности той посочи терена и факта, че територията, през която преминава, не е държавна собственост.

 

"Дори и да се направи път там, той ще бъде тесен и най-вероятно еднолентов. Ремонтът на основния път ще отнеме между 6 месеца и 2 години".

 

По-рано днес представители на хотелиерския бранш в региона се оплакаха, че заради свлачището регионът страда.

 

„Още с обявяването на бедственото положение започнаха масови откази от почивки. Това е напълно нормална реакция - когато хората чуят свлачище, се активира страхът и те предпочитат да не пътуват“, заяви председателят на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори Росица Старчева.

 

По думите ѝ проблемът не засяга само курорта Пампорово, а цялата местна икономика - от малките семейни хотели и къщи за гости до доставчиците и услугите в региона. Ограниченият достъп поставя под риск туристическия поток, а оттам и доходите на стотици местни жители.

 

