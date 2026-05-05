Двама от ранените при атаката с нож във Варна са в реанимация

Нападението с нож стана посред бял ден в морската ни столица. 47-годишна жена от Литва, рани четирима души в близост до хранителен магазин в оживен район на града. Тя беше задържана минути след атаката от свидетели, преди да дойде полицията.

По данни на разследващите, жената е била под въздействието на алкохол към момента на атаката. След като е направен тест с дрегер, установено е, че нападателката има над 2 промила алкохол в кръвта. Тя е носела кухненски нож, имала е още един, а от магазина е взела още 3 ножа. До този момент няма данни за предишни нейни криминални прояви.

Все още се изяснява мотивът за нападението. Хората в района разказват, че жената е пазарувала и друг път в магазина, но досега не е проявявала агресия.