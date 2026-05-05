Вторник, 05 Май 2026, 12:49
Двама от ранените при атаката с нож във Варна са в реанимация

Двама от ранените при атаката с нож във Варна са били оперирани в понеделник поради тежкото им състояние. Става дума за мъж и жена със сериозни прободни рани в областта на гърдите, които са в реанимацията на болница „Света Анна“. Другите двама, които също са били нападнати, са с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение.
 

Нападението с нож стана посред бял ден в морската ни столица. 47-годишна жена от Литва, рани четирима души в близост до хранителен магазин в оживен район на града. Тя беше задържана минути след атаката от свидетели, преди да дойде полицията.

 

По данни на разследващите, жената е била под въздействието на алкохол към момента на атаката. След като е направен тест с дрегер, установено е, че нападателката има над 2 промила алкохол в кръвта. Тя е носела кухненски нож, имала е още един, а от магазина е взела още 3 ножа. До този момент няма данни за предишни нейни криминални прояви.

 

Все още се изяснява мотивът за нападението. Хората в района разказват, че жената е пазарувала и друг път в магазина, но досега не е проявявала агресия.

 

