Вторник, 05 Май 2026, 12:53
НОВИНИ

Започва делото срещу българина Люпчо Георгиевски в Македония за дискриминация

Редактор: Красен Бучков
Делото срещу председателя на заличеното сдружение Културен клуб "Иван Михайлов" Люпчо Георгиевски започва на втора инстанция в Апелативния съд в Битоля днес, предаде БНТ. През юни миналата година Основният съд в Битоля наложи на Георгиевски условно наказание от 1 година "лишаване от свобода" с 2 години изпитателен срок.
 

Той беше осъден за предизвикване на омраза, раздор и нетърпимост на национална, расова, религиозна и друга дискриминационна основа по електронен път чрез цитати на Иван Михайлов, публикувани на страницата на сдружението във "Фейсбук".

 

Припомняме, че през 2022 г. българския културен клуб "Иван Михайлов" беше подпален. Във връзка с палежа бе задържан местен жител – Ламбе Алабаковски. През 2023 г. Македонските власти заличиха българския клуб "Иван Михайлов" в Битоля от Централния си регистър.

 

През март тази година културният клуб отново стана обект на посегателство.

