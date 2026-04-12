Понеделник, 13 Април 2026, 00:24
НОВИНИ

Слънчев и мек Великден, със слаби превалявания на отделни места

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
На Великден ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд.
 

Ще духа слаб вятър от северната четвърт, в Източна България – от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 13° и 18°, малко по-високи в крайните югозападни райони. В София максималната температура ще е около 15°.

 

Над планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.

 

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, преди обяд – предимно значителна и на отделни места ще превалява слабо. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 10°-12°, близки до температурата на морската вода, която е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

