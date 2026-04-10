Реклама / Ads
Събота, 11 Април 2026, 04:47
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
13| 2898 | НОВИНИ

Българинът, разработил камерите на "Артемис" на НАСА: Целта ни е да летят и до Марс

Редактор: Frognews
Инженер Петко Динев е българинът, който направи важна крачка за България, като разработи камери за историческите мисии „Артемис“ на НАСА. Като работи с агенцията повече от 20 години, неговата компания създава свръхиздръжливи камери, които заснемат изстрелването на ракетите SLS и отделянето на капсулата „Орион“ с четирима астронавти на борда.
 

Някои от камерите са поставени по основното тяло, други – по ускорителите, а има и такива на самата капсула „Орион“. Записът, който тече непрекъснато, е ключов за успеха на мисиите. Той предоставя на НАСА детайлна информация, с която агенцията подобрява технологиите си и гарантира безопасността на екипажа, информира Нова телевизия.

 

„Когато изстреляхме „Артемис I“ през ноември 2022 г., при излитането имаше част, която се отдели. Това се видя на кадрите, които бяха публикувани. Не се виждаше точно какво е, но беше твърде голямо, за да бъде парче лед“, разказва Динев.

 

Тази година не липсваха и конспиративни теории, че астронавтите всъщност са останали на Земята. Инж. Петко Динев обаче гледа на такива твърдения с усмивка. Казва, че зад успеха му стоят задълбочени знания по физика, механика и оптика и, разбира се, острият български нюх, който носи в себе си.

 

Българинът, собственик на компанията за камери, е бил на площадката при опитите за изстрелване на „Артемис I“ и казва, че усещането, че твоят ум е част от тази ракета, е невероятно. „Наистина е нещо, което много трудно може да се опише. Буквално се просълзих, когато отидох там“, споделя той.


На въпрос голям ли е технологичният прогрес, за който хората не знаят, инженерът заявява: „Огромен. Това, което се постига с програмата „Артемис“, е огромна стъпка напред. По времето на „Аполо“ те стигнаха до Луната, но това бяха еднократни мисии – по-скоро политически. Тогава имаше два лагера – социалистическият и капиталистическият. И това беше надпревара кой ще покаже по-модерна технология. Днес целта е да изпратиш хора на Луната, да ги върнеш, да се изгради база там, орбитална станция. Това преди 50 години беше немислимо“.

 

Освен офиса във Флорида, компанията на Динев има присъствие и в България - офис в София и производство на корпуси за камерите в Пловдив. А на година се произвеждат няколко хиляди камери не само за НАСА - високоустойчивите устройства се използват и на американски подводници, а някои осигуряват „зрението“ на десетки пътнически самолети, включително на борда на Airbus и Boeing.

 

Космическите камери издържат на силни вибрации и огромни температурни амплитуди – понякога в рамките на само 90 минути температурата се променя от +100 до -100 градуса по Целзий. Затова всяка от тях преминава през множество тестове.

 

Един от най-удовлетворяващите моменти обаче остава заснетото в открития Космос. „Част от кадрите, които НАСА ни изпрати, са заснети с нашите камери и наистина всичко се вижда изключително добре“, твърди българинът.

 

Инж. Петко Динев вече гледа напред и нагоре към следващата цел. „Идеята е нашите камери да летят и до Марс – може би през 2030–2032 г. Там условията са много по-тежки – има по-силна радиация. Това е, върху което работим в момента, разказва той.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Трус в &quot;Долче&Габана&quot;: Оставка, продажби и кредитори 2| 2199 | Трус в "Долче&Габана": Оставка, продажби и кредитори Започва строителството на още една отсечка на &quot;Хемус&quot; 0| 2284 | Започва строителството на още една отсечка на "Хемус" ЦИК: При над 10 избиратели отваряме секции в болници и социални домове 0| 2208 | ЦИК: При над 10 избиратели отваряме секции в болници и социални домове Пак остър тон от Скопие: Въпросът с България се решава за един следобед 8| 2339 | Пак остър тон от Скопие: Въпросът с България се решава за един следобед

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Още милиони за МВР: Докога ще е това глезене с наши пари, без реформи и резултати? 19| 4720 | Още милиони за МВР: Докога ще е това глезене с наши пари, без реформи и резултати?
Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн 14| 4164 | Мелания изненада Доналд Тръмп с изявление за Епстийн
Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка? 1| 3627 | Може ли да бъде отнета титлата „Герой на Украйна“ на Бубка?
„Двигателят ни отказа с гръм“: Първият български космонавт за полета със „Съюз-33“ преди 47 години 3| 3363 | „Двигателят ни отказа с гръм“: Първият български космонавт за полета със „Съюз-33“ преди 47 години
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 4| 3140 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Мълния удари самолет над Варна: Зрелищни кадри и доказана авиационна сигурност 1| 2852 | Мълния удари самолет над Варна: Зрелищни кадри и доказана авиационна сигурност
Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница 0| 2838 | Разпети петък – без Света литургия през деня, изнася се Христовата плащаница
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 