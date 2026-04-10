Трус в "Долче&Габана": Оставка, продажби и кредитори

Трус в един от световните модни гиганти. Стефано Габана вече не е президент на италианската луксозна модна къща "Долче&Габана". 63-годишният дизайнер е информирал компанията още през декември миналата година, че се оттегля от поста от 1 януари, но новината става известна едва сега, съобщи Блумбърг, като се позовава на документ, подаден от "Долче&Габана" до местната търговска камара.
 

Главният изпълнителен директор Алфонсо Долче, брат на съоснователя Доменико Долче, е назначен на мястото на Габана.


Оттеглилият се дизайнер пък обмисля варианти за дела си в италианската компания преди преговорите с банковите ѝ кредитори.

 

Модната къща е засегната от продължителния спад в сектора на луксозните стоки, утежнен от несигурността, породена от войната в Украйна. Затрудненията се отразиха отрицателно на печалбите и затрудниха спазването на условията по управлението на дълга.


Кредиторите на "Долче&Габана" искат инжектиране на до 150 млн. евро нови средства като част от по-широко рефинансиране на дълг от 450 млн. евро. Компанията коментира пред "Блумбърг", че обмисля продажба на недвижими имоти и подновяване на лицензи за набиране на средства.

 

 

