Трус в "Долче&Габана": Оставка, продажби и кредитори

Главният изпълнителен директор Алфонсо Долче, брат на съоснователя Доменико Долче, е назначен на мястото на Габана.



Оттеглилият се дизайнер пък обмисля варианти за дела си в италианската компания преди преговорите с банковите ѝ кредитори.

Модната къща е засегната от продължителния спад в сектора на луксозните стоки, утежнен от несигурността, породена от войната в Украйна. Затрудненията се отразиха отрицателно на печалбите и затрудниха спазването на условията по управлението на дълга.



Кредиторите на "Долче&Габана" искат инжектиране на до 150 млн. евро нови средства като част от по-широко рефинансиране на дълг от 450 млн. евро. Компанията коментира пред "Блумбърг", че обмисля продажба на недвижими имоти и подновяване на лицензи за набиране на средства.