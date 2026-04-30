Реклама / Ads
Четвъртък, 30 Април 2026, 19:47
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 3560 | НОВИНИ

Три страни от НАТО във военен съюз в Средиземноморието. Анкара: „Нямате шанс срещу Турция“

Министерството на отбраната на Турция реагира на изявления от Франция и Гърция, които са насочени срещу Турция. Според тях, изявленията на Франция, член на НАТО, засилват напрежението и могат да навредят на регионалния мир и стабилност. Турция подчертава, че всеки военен съюз в региона няма шанс за успех срещу нея.
 

"Следим внимателно последните изявления на определени европейски представители, насочени срещу нашата страна. Изявленията за ролята на Турция в региона и нейното място в европейската архитектура на сигурност не са в съответствие с принципите на съюзничеството и солидарността. Отново подчертаваме, че изявленията на Франция, член на НАТО, базирани на различни сценарии, засилват напрежението и могат да застрашат регионалния мир и стабилност. Напомняме на всички, че всеки военен съюз, който се опитва да се сформира в нашия регион, няма шанс за успех срещу Турция. Както каза по-рано нашият министър, във всяка ситуация, в която сигурността и стабилността са заложени на карта в предстоящия период, ще спечелят тези, които подкрепят Турция, а не тези, които ѝ се противопоставят", се казва в изявление на турското Министерство на отбраната.


Относно твърденията, че френски войници могат да бъдат разположени в Република Кипър, Министерството на националната отбрана на Турция заяви още: „Турция действа в съответствие с международното право и дава приоритет на запазването на мира и стабилността в своя регион. Подобен подход обаче не означава, че ще правим компромиси с националните права и интереси на нашата страна и на Севернокипърската турска република. Уреждането на сигурността и стабилността на остров Кипър се определя от международни споразумения, а Турция е една от страните-гаранти. Въпреки че не е ясно каква конкретна нужда от сигурност оправдава изявленията на Франция за изпращане на войски в Южен Кипър, подобни инициативи биха могли да нарушат съществуващия деликатен баланс и да увеличат напрежението. Отново подчертаваме, че подобни инициативи могат да създадат бъдещи рискове за сигурността на гръцко-кипърската администрация и че трябва да се избягват ходове, които биха могли да подкопаят регионалната стабилност."

f Сподели t Tweet Автор: Красен Бучков Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Мъск: „AI може да ни унищожи всички“ 0| 319 | Мъск: „AI може да ни унищожи всички“ Сбогом на визионера: Крейг Вентър и светът, който той пренаписа 1| 458 | Сбогом на визионера: Крейг Вентър и светът, който той пренаписа За първи път! Куче-водач в парламента 1| 489 | За първи път! Куче-водач в парламента 7,7% нагоре: Печалбите на банките продължават да растат 0| 463 | 7,7% нагоре: Печалбите на банките продължават да растат

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент 16| 12860 | ПП-ДБ се разделят в две отделни групи в новия парламент
Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение 15| 8815 | Руски генерал атакува Путин: Специалната военна операция стана война на изтощение
Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават 6| 8789 | Равносметката на ЦИК: По-малко грешки в протоколите, но техническите „мистерии“ остават
Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед 0| 5532 | Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед
Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп 15| 5394 | Путин предлага примирие за 9 май след разговор с Тръмп
България е в Топ 4 по ръст на цените на горивата в ЕС. Какво се случва в Германия и Франция 4| 5136 | България е в Топ 4 по ръст на цените на горивата в ЕС. Какво се случва в Германия и Франция
Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството 7| 4718 | Когато дезинформацията работи: Морбили се връща с ръста на антиваксърството
Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп 8| 3893 | Украйна, НАТО и „кралете“: Чарлз III отправи кодирано предизвикателство към Тръмп
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 