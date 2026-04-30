"Следим внимателно последните изявления на определени европейски представители, насочени срещу нашата страна. Изявленията за ролята на Турция в региона и нейното място в европейската архитектура на сигурност не са в съответствие с принципите на съюзничеството и солидарността. Отново подчертаваме, че изявленията на Франция, член на НАТО, базирани на различни сценарии, засилват напрежението и могат да застрашат регионалния мир и стабилност. Напомняме на всички, че всеки военен съюз, който се опитва да се сформира в нашия регион, няма шанс за успех срещу Турция. Както каза по-рано нашият министър, във всяка ситуация, в която сигурността и стабилността са заложени на карта в предстоящия период, ще спечелят тези, които подкрепят Турция, а не тези, които ѝ се противопоставят", се казва в изявление на турското Министерство на отбраната.



Относно твърденията, че френски войници могат да бъдат разположени в Република Кипър, Министерството на националната отбрана на Турция заяви още: „Турция действа в съответствие с международното право и дава приоритет на запазването на мира и стабилността в своя регион. Подобен подход обаче не означава, че ще правим компромиси с националните права и интереси на нашата страна и на Севернокипърската турска република. Уреждането на сигурността и стабилността на остров Кипър се определя от международни споразумения, а Турция е една от страните-гаранти. Въпреки че не е ясно каква конкретна нужда от сигурност оправдава изявленията на Франция за изпращане на войски в Южен Кипър, подобни инициативи биха могли да нарушат съществуващия деликатен баланс и да увеличат напрежението. Отново подчертаваме, че подобни инициативи могат да създадат бъдещи рискове за сигурността на гръцко-кипърската администрация и че трябва да се избягват ходове, които биха могли да подкопаят регионалната стабилност."