Това е скандално! Когато всички българи изпитват последствията от войната между САЩ, Израел и Иран, а Русия продължава агресията си срещу Украйна, които се изразяват в по-високи цени на горивата, тока и много стоки от първа необходимост, милиони да се отпускат на вътрешното министерство.

МВР отново е галеното дете на държавата, глезено с пари на данъкоплатците.

Едно от най-важните условия за безопасно пътуване е качеството на пътищата, магистралите и улиците в населените места. По този показател сме първенци по лошо качество на пътната мрежа. „Шампиони“ сме по кражби и корупция при усвояването на средствата.

В същото време бюджетът на МВР достигна космическите над 2 милиарда евро.

Припомняме: През 2025 и 2026 година вътрешното министерство преминава подмени почти целия си автопарк с нови, скъпи автомобили. Преобладаващо бяха БМВ, Пежо, Шкода и други марки. Бяха похарчени над 130 млн. лв. в нови превозни средства, включително джипове, патрулни автомобили и мотоциклети.

Закупени бяха също нови високопроходими джипове - над 600 броя, предназначени за охрана на границата и полицейски операции.

Заплатите на служителите скочиха с над 50%, а в някои структури над 65 и 73 на сто! По-късно възнагражденията бяха увеличени с още 5 на сто.

През последните години от глоби на нарушители по пътищата в МВР са влезли над 400 млн лева (над 200 млн евро). С тях ведомството купува нови автомобили, мотоциклети, техника и оборудване. За подобряване качеството на пътищата – нищо.

Да сте забелязали положителни резултати или реформи? Вие кажете.

Издирването на прословутия бивш следовател Петьо Петров – Еврото продължава повече от година и половина. Почти година е издирван и т.нар. Васил Михайлов, известен като „прокурорския син“, който разиграва родната полиция над 9 месеца.

Знакови убийства като това на Алексей Петров-Трактора и Мартин Божанов-Нотариуса остават неразкрити.

Нищо не се чува и за разследването на онзи фамозен взрив до колата на вече бившия и не по-малко фамозен главен прокурор Иван Гешев. От МВР се кълняха, че ще разнищят случая за „отрицателно време“, както се казва. От МВР обикновено се оправдават с прокуратурата, а от прокуратурата все чакат годни доказателства, събрани от разследващите...

Освен купуване на химикалки и иконки, не сме чули за истинска превенция в посока безопасността по пътищата. Всичко възможно се прави да се санкционират водачите, да се подобряват рекорди по събрани глоби, но не и за предотвратяване на нарушенията. МВР – събирач на пари.

Не стигат пари за компенсации на най-нуждаещите се, за ремонти на водопреносната мрежа в градовете и селата на сух режим, за култура и пр. Няма пари за пощенските служители, нито за хората от Агенцията за борба с градушките, работещи в мизерия.

Но за МВР милиони винаги се намират.

Съмнение буди решението точно сега да се налеят още и още пари във ведомството.

Вчера се наложи да мина през района на бул. „Патриарх Евтимий“ в столицата. Четирима полицаи, яхнали супер мотоциклети, облечени с перфектна екипировка (и заможни рокери биха им завидели…), надуваха газта и притискаха колите да им сторят път. Не бяха пуснали звукови и светлинни сигнали за спешност - просто форсираха двигателите. Бързаха. Господари на улиците и града.

Минута по-късно попаднах в задръстване на Орлов мост. Бе предизвикано не от трафика, в посока към бул. „Руски“, а защото пред светофара бе спрял лъскав спортен автомобил, а до него две полицейски коли. 5-6 униформени се суетяха и разговаряха с водача на баровската скъпа машина. Целият поток от коли бе принуден да заобиколя групата, създавайки напрежение и предпоставки за ПТП. Нито един полицай не бе се заел да регулира движението.

От МВР винаги имат готови отговори за подобни ситуации. И винаги те са прави.

Ние сме едни досадници и не разбираме техните важни и специални неща, мрънкаме и хейтим в мрежите и медиите.

А става дума за някакви си 6 млн евро… Наистина сме дребнави.

Днес започва голямото пътуване по Великден. Бъдете внимателни: пътищата са лоши, дебне ви и народната полиция.

Валери Стоянов