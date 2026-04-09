Събота, 11 Април 2026, 04:47
Бум на борсата: Защо 18 000 българи вече избират акциите пред имотите

Редактор: Frognews
Въвеждането на еврото изправи българите пред нов въпрос, как да защитим и увеличим спестяванията си? Докато имотите остават традиционен пристан, данните разкриват мащабна промяна – броят на индивидуалните инвеститори у нас е скочил от едва 1500 през 2019 г. до близо 18 800 днес.
 

2025 г. се оказа историческа за Българската фондова борса (БФБ). Индексът SOFIX отбеляза ръст от близо 30% за годината, а за последните пет години възвръщаемостта му е впечатляващите 158,4%. С оборот над 1 млрд. лева, пазарът става все по-привлекателен, особено за по-младите поколения.

 

Ето 9 ключови причини да инвестирате на капиталовите пазари:

 

1. Изпреварваща доходност: Акциите често носят по-висока възвръщаемост от депозитите чрез ръст на цените и изплащане на дивиденти.


2. Данъчен „рай“ за физически лица: Печалбите от продажба на акции на регулирани пазари в ЕС и ЕИП не се облагат с данъци за физически лица в България.


3. Свобода на средствата (Ликвидност): За разлика от имотите, акциите могат да бъдат продадени буквално за секунди, осигурявайки бърз достъп до пари в брой.


4. Европейска сигурност: Пазарът работи под строгия надзор на КФН и според най-високите европейски стандарти за защита на инвеститорите.


5. Двигател на икономиката: Инвестирайки, вие пряко подкрепяте развитието на иновативния български бизнес и създаването на работни места.


6. Защита от инфлация: В дългосрочен план капиталовите активи са един от най-добрите инструменти за запазване на покупателната способност.


7. Умна диверсификация: Можете да разпределите риска си в различни сектори – от технологии и енергетика до фармация.


8. Дългосрочна устойчивост: Редовното инвестиране изгражда финансова дисциплина и стабилност за бъдещето.


9. Капитал за поколенията: Натрупаните активи са дългосрочна инвестиция в образованието и старта на вашите деца.


С влизането в еврозоната пазарите стават още по-прозрачни и предвидими, отваряйки вратата за по-лесен достъп до глобалните финансови потоци.

