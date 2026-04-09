Голямото пътуване започва: „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ под засилен контрол
Днес започва мащабното придвижване за великденските празници. Очаква се над 190 000 автомобила да напуснат София само в рамките на днешния и утрешния ден. Най-интензивно ще бъде движението по основните пътни артерии – магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.
За да се облекчи трафикът, Пътна полиция въвежда ограничения за движението на камиони над 12 тона:
Днес (четвъртък): от 15:00 до 20:00 часа на изходите на София.
Утре (петък): от 09:00 до 14:00 часа.
Ограничения ще има и в понеделник, когато се очаква голямото завръщане.
Безпрецедентни мерки за сигурност
Над 700 полицейски екипа ще бъдат разположени по републиканската пътна мрежа. В акцията се включват и цивилни патрули, които ще следят за агресивно шофиране и превишена скорост.
През целия празничен уикенд са предвидени масови проверки за алкохол и наркотици. Освен по магистралите, засилено полицейско присъствие ще има в районите на жп и автогари, както и около по-големите храмове и манастири в страната.
