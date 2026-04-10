Ръководителите на тези заведения трябва в срок до 48 часа преди изборния ден да съставят списъци, в които се включват настанените.

При гласуването се попълва декларация по образец, че избирателят не е гласувал и няма да гласува на друго място. Хора, приети в лечебното или социалното заведение след съставяне на избирателния списък, се дописват в изборния ден.

"Имаме много обаждания от избиратели, които ще бъдат на почивка, на санаториум. Казваме, че ако това място не е със статут на лечебно заведение, там не може да бъде открита секционна комисия и не може да се гласува. Когато български гражданин в страната не се намира на постоянния си адрес или не е подал заявление да гласува на настоящия си адрес, ако е различен от постоянния, има възможност да гласува само когато се намира в болнично заведение, в друго социално заведение, в ареста или с подвижна секционна избирателна кутия.", уточни още говорителят на ЦИК Росица Матева.

Тя допълни, че командировани в рамките на страната работници и служители в деня на вота не могат да гласуват там, където пребивават по работа. Това не е прецедент назад във времето, като даде пример със служители на МВР:

"Преди години, когато се охраняваше границата с Турция, около 50 000 полицаи не можеха да гласуват. Може би е било 2014 г., когато бяха командировани 65 000 учители в София във връзка с проверка на матурите, те също не можаха да гласуват.

Централната избирателна комисия е обръщала много пъти внимание на този въпрос на законодателя, но за съжаление, няма промяна в регламентацията."

За хора, които ще са на екскурзия или на работа в чужбина в неделния, 19-и април, няма ограничение да отидат и да гласуват в разкрита секция, като ще бъдат дописани в списъка и ще попълнят декларация, че не са гласували на друго място.