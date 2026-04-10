Реклама / Ads
Неделя, 12 Април 2026, 04:53
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
АКТУАЛНО

„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха

Помните ли „Наглите“, „Килърите“ и „Гранити“? А трагедията със 17-годишната Мирослава от Перник, отвлечена и убита зверски месеци преди абитуриентския бал? България беше в шок от тези зловещи истории, сякаш оживели от филми на ужасите.
 

Убийства, отвличания, рекет, палежи, разследвания, безсънни нощи в събиране на доказателства, съд и тежки присъди. Знаем кои са престъпниците, помним злодеянията им, прекършените съдби, страховете на обществото.

 

Но хора, които преследваха 24/7 бруталните престъпници, остават в сянка, зад кадър. Те не обичат публични изяви. Всеки ден, нощ след нощ те вършат своята работа. Без да търсят публична благодарност и популярност.

 

Тази книга разкрива за първи път кои са ченгетата, които се изправят срещу жестоките извършители, за които човешкият живот е стока и сделка.

Валентин Цоновски участва и ръководи разследванията на едни от най-бруталните престъпни групи в България през последните десетилетия. С какво са се сблъсквали разследващи, криминалисти и прокурори, как са проследявали стъпка по стъпка бандите? Какво са механизмите за разкриване на тежки престъпления? Историите тук са от първо лице.

 

Епизодите са нажежени до червено и са част от реалност, с която никой не би желал да се сблъска.

Журналистът и автор на документални книги Огнян Стефанов и дългогодишният полицай Валентин Цоновски отварят вратите на един малко познат, опасен, изпълнен с напрежение свят, пред който дори човешкото въображение бледнее.

 

Авторите и издателство „Ентусиаст“ ви предлагат високооктанова документалистика, с каквато читателите не се срещат често.

 

Автор: Огнян Стефанов
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 