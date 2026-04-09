Информацията обхваща над 7000 обществени поръчки на обща стойност над 30 млрд. евро.

От тях:

* 6000 са със сключени договори;

* 1000 са в процес на активно изпълнение.



Министър Клисурски поясни, че държавата вече е изплатила аванси в размер на близо 4,4 млрд. евро. Най-големите суми са насочени към Министерството на отбраната и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Целта на инициативата е всеки гражданин да може да следи как се разходват публичните средства. „Вярваме, че само чрез повече прозрачност ще повишим доверието към институциите“, подчерта финансовият министър.

Клисурски призова обществото да бъде активно: „Ако откриете притеснителни факти или имате въпроси, сигнализирайте на съответното министерство.“

Пълната база данни ще бъде достъпна на официалния сайт на Министерството на финансите.